Rebengiuc, discurs emoţionant într-o nouă campanie de impact marca Papaya: „Ştiu că reprezint trecutul, dar e de datoria mea să vă vorbesc despre viitor“

Agenţia de publicitate Papaya Advertising, condusă de Robert Tiderle, a realizat o nouă campanie de impact.

Sub titlul „Testamentul lui Rebengiuc“, noua campanie Hope and Homes for Children face apel la oameni să nu rămână indiferenţi la drama copiilor instituţionalizaţi. Iar mesajul este transmis într-o manieră emoţionantă de actorul Victor Rebengiuc.

„Dragii mei, sunt bătrân, mai bătrân decât muţi dintre voi. Am mers braţ la braţ cu timpul care mi-a arătat multe lucruri. Unele bune, altele rele. Pe cele bune am învăţat să le preţuiesc, să mă bucur de ele. Pe cele rele am încercat să le schimb sau să le repar. Acolo unde nu puteam, timpul părea că le rezolvă pentru mine. Da, sunt bătrân şi ştiu că reprezint trecutul, dar e de datoria mea să vă vorbesc despre viitor. Să vă vorbesc despre Ioana, despre Tudor, despre Diana, despre Matei, despre toţi micuţii cărora în loc de orfelinate le putem oferi o casă şi speranţă. Sunt bătrân. Eu nu mai am prea mult timp la dispoziţie. Dar nu timpul le rezolvă pe toate. Doar oamenii pot face asta. Voi!“, este testamentul simbolic al actorului.

Clipul se încheie cu o frază puternică: „Poate că nu suntem părinţii lor. Dar asta nu înseamnă că nu sun ai noştri“.

Misiunea fundaţiei Hope and Homes for Children este să închidă până în anul 2027 toate orfelinatele şi să mute copiii în medii cât mai aproape de cele familiale. În cei 21 de ani de activitate, fundaţia a contribuit la închiderea a 58 de orfelinate. Alte 10 sunt în curs de închidere. În acelaşi timp, fundaţia a dezvoltat 110 case de tip familial, scoţând din orfelinate peste 5.800 de copii şi tineri, şi a îmbunătăţit vieţile a peste 55.000 de copii.

Vă puteţi implica trimiţând HOPE prin SMS la 8844 şi donând astfel 2 euro/lună.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: