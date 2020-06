Realitatea Plus, amendată de CNA pentru  scenarii cu „planurile Budapestei“ şi o ediţie specială cu Dan Puric: „Epidemia de Hungaro-virus ameninţă regiunea“

În emisiunea lui Oreste Teodorescu s-au spus mai multe lucruri despre maghiari şi guvernul din Ungaria, iar în cea cu Dan Puric s-au făcut afirmaţii ca „haimanalele de la Colectiv“ (care a stârnit critici din partea opiniei publice în perioada Paştelui).

Reprezentanţii postului Realitatea Plus au explicat că Puric „nu se referea la victimele de la Colectiv”, după cum au spus aceştia în faţa forului. Amenda s-a îndreptat, în special, către emisiunea lui Oreste, după cum spus Radu Herjeu în şedinţa CNA, scrie Pagina de Media.

Ce s-a spus la Jocuri de Putere, cu Oreste Teodorescu:

- „Viktor Orban (Premierul Ungariei) are un amplu program de destabilizare a României“

- Se invocă un „parteneriat între Guvernul Maghiar şi UDMR, care denotă un mare dispreţ faţă de români”

- „În ultimii 100 de ani nici măcar o secundă diferitele guverne maghiare nu au încetat să bage băţul prin gar, să încerce să destabilizeze teritorial unitatea constituţională a României”

- „Noi nu avem o problemă cu comunitatea maghiară din România, ci ne punem un semn de întrebare în legătură cu UDMR“

Au fost şi burtiere ca:

- Dezvăluiri incendiare despre planurile Budapestei

- Bomba ticăie. Dezamorsaţi-o, cât mai e timp

- Cum combate România atacurile maghiare

- Ungaria, cu ochii pe Transilvania

- Epidemia de „Hungaro-virus” ameninţă regiunea

Cum se apără Realitatea Plus:

Dan Puric a afirmat că a existat un complot internaţional pentru închiderea bisericilor, despre „oculta“, care „a dat un ordin“. A afirmat că „haimanalele alea de Colectiv se pregăteau cu jos biserica, jos patriarhul”.

Moderatorul nu a intervenit în legătură cu cele spune de Puric şi nu a cerut lămuriri, după cum arată una dintre concluziile forului.

Reprezentanţii postului Realitatea Plus au încercat să motiveze afirmaţia lui Puric, legată de Colectiv. Aceştia au punctat că a fost vorba despre o „neînţelegere a celor spuse de Dan Puric”.

„Referitor la lcururile spuse de Dan Puric. Să ţinem cont că el este un personaj, are o savoare. Când se referă la ocultă are un farmec aparte, nu cred că poate fi consider fake-news. L-am lăsat să-şi spună poezia.

Cred că a supărat foarte mult afirmaţia legată de Colectiv. Aş vrea să precizez că Dan Puric nu se referă la persoanele care au avut de suferit la Colectiv. El se referă la acele personaje care ulterior evenimentelor de la Colectiv au făcut o manifestaţie în care au cerut, printer altele, şi demisia patriarhului“, au spus reprezentanţii postului TV, notează sursa citată.