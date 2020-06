Realitatea a obţinut licenţe pentru două noi posturi TV: cum se vor numi

Realitatea va lansa două posturi noi de televiziune: unul de sport şi unul monden. CNA a acordat azi două licenţe TV pentru posturile Realitatea Star şi Realitatea Sportivă.



Firma care a obţinut licenţele este PHG Media Invest. Compania este deţinută de Păcuraru Daniela-Madi, soţia lui Maricel Păcuraru (patronul Realitatea Plus), potrivit Pagina de Media.

Proiectul Realitatea Sportivă este coordonat de Claudiu Giurgea (cel care prezintă tronsonul din sport Realitatea Sportivă la Realitatea Plus), iar emisia ar trebui să înceapă în luna octombrie.

Pe de altă parte, şefa proiectului Realitatea Star este Nicoleta Cone (realizatoare de talk show politic) şi ar trebui să emită tot din octombrie.

Ambele posturi vor fi HD şi 4K. Realitatea Plus emite, momentan, în format SD. De asemenea, noile posturi TV vor avea acelaşi sediu şi peste 100 de angajaţi fiecare, după cum au spus reprezentanţii Realitatea, notează sursa citată.

Dacă la Realitatea Plus, Cozmin Guşă este acţionar (deţine jumătate din postul de ştiri), în cazul celor două licenţe noi obţinute astăzi nu mai are nicio implicare. De altfel, Guşă s-a depărtat tot mai multe de Realitatea, unde „nu mai este patron, ci doar acţionar“.

Amintim că anul trecut CNA a respins prelungirea cu nouă ani a licenţei televiziunii de ştiri Realitatea TV, pentru că nu a depus certificatul fiscal. Ulterior, emisia Realitatea TV s-a mutat pe Realitatea Plus (o licenţă pe care Cozmin Guşă o avea din 2015).

La câteva săptămâni distanţă Realitatea Plus a intrat în grilele tuturor cabliştilor, iar de la începutul acestui an şi în lista must carry, a celor care trebuie preluate obligatoriu de către cablişti.