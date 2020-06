Reacţii după ce Emily Burghelea şi-a dat demisia de la „Acces Direct“: „Vine o generaţie nouă de asistente TV care nu mai înghite toate mizeriile“

După ce Emiliana Burghelea (21 de ani) şi-a anunţat demisia de onoare de la „Acces Direct“, emisiune prezentată de Mirela Vaida la Antena 1, reacţiile în mediul online nu au întârziat să apară. Foarte multe persoane au sărit în apărarea fostei asistente TV şi i-au apreciat gestul.

Amintim că în cadrul emisiunii „Acess Direct“ de luni, 15 iunie, asistenta TV Emiliana Burghelea a izbucnit în lacrimi şi şi-a dat demisia la finalul ediţiei, spunând că ea nu mai acceptă ca în platoul în care lucrează să fie promovată violenţa.

Asistenta TV a făcut referire la „serialul“ Vulpiţa, ce îi are drept protagonişti pe Viorel şi Veronica Stegaru, doi soţi din Vaslui care-şi expun zilnic viaţa în platoul emisiunii de la Antena 1. Emily a dezvăluit că Viorel şi-ar agresa fizic soţia, explicând că acest lucru ar fi ştiut de întreaga echipă a show-ului TV, dar că nimeni nu ia măsuri de dragul audienţei.

Pe de altă parte, Mirela Vaida a venit cu explicaţii şi a acuzat-o pe tânără că a încălcat „reguli deontologice grave“, pentru care ar fi fost de fapt concediată.

„Am remarcat, acum câteva luni, o duduiţă veselă ce nu avea legătură cu emisiunea la care era angajată. Rolul său era complet benign: prezenta nişte produse publicitare şi din când în când îi dădea replică matroanei Mirela. Totul s-a schimbat când amărâta aia de Vulpiţa a venit vânătă şi i-au acoperit rănile cu machiaj. Emily a cedat şi a făcut ceea ce face o femeie normală: nu a tăcut (...) Felicitări, Emily!“, a scris pe blogul său Şerban Huidu, prezentatorul emisiunii „Cronica Cârcotaşilor“, de la Prima TV.

„Vine o generaţie nouă de asistente TV care nu mai înghite toate mizeriile. Ferea «Acces Direct» şi alţii cu profil asemănător, «copilele» alea pe care le păcăleaţi până acum cu lumina reflectoarelor ştiu să facă audienţă şi fără voi şi nu înghiţind mizerii de divertisment din secolul trecut“, a scris pe Facebook Dora Constantinovici.

Şi comediantul Raul Gheba a comentat subiectul. El a scris pe pagina sa de Facebook: „Multă lume n-ar considera-o pe această domnişoară, Emily Burghelea, ca un icon feminist. O chestie general valabilă şi pentru toate celelalte asistente TV. Dar iată că ea a ales să facă un statement acolo unde e mai multă nevoie, poate mai puternic decât un flash mob în stradă. Mică paranteză - (Dacă în bula noastră suntem destul de norocoşi să ne revoltăm doar la instigări şi atitudini sexiste, ei bine, în bula celor care se uită la Acces Direct treaba stă altfel, acolo sunt fapte ...). Emiliana şi-a dat demisia de la Acces Direct după ce a fost presată să ascundă sub preş faptul că Vulpiţa e bătută de Viorel. Voi vă daţi seama că asta se întâmplă acum, când Vulpiţa l-a scos din sărăcie pe boul ăla care nici de sapă n-are faţă. Când toată lumea se uită la ei şi nu mai sunt în fundul Moldovei, el îndrăzneşte s-o bată pe femeia aia căreia îi datorează tot ce are. Cât despre Acces Direct, dacă până acuma vă justificaţi că faceţi show, acum nu mai aveţi nicio scuză pentru acest circ toxic“.

„Atunci când lucrezi într-o companie şi ţi se sugerează să închizi ochii când o femeie e agresată de un bărbat, ba să mai faci şi show din asta, devii complice“

„Sunt momente în viaţă în care trebuie să strângi din dinţi pentru un job. Cine n-a făcut-o? Câte fete nu aţi suportat un şef mârlan care vă fura munca, un nesimţit care vă face avansuri? Câţi bărbaţi nu au tăcut şi au închis ochii când li s-au făcut nedreptăţi, doar pentru a-şi păstra serviciul, pentru a-şi putea întreţine familia? Totul are o limită însă. Atunci când lucrezi într-o companie şi ţi se sugerează să închizi ochii când o femeie e agresată de un bărbat, ba să mai faci şi show din asta, devii complice. Complice la agresiune. Televiziunea lui Voiculescu bagă zeci de dolari pe zi în nişte oameni cu intelect subdezvoltat, oameni cu probleme psihice. Şi de ani de zile scoate bani de pe urma lor. Marele profesor Voiculescu a făcut milioane din publicitatea de pe urma acestor doi amărâţi, Vulpiţa şi Viorel. Stiu, asta e tara, lumea se uită la ei. Va trebui să trăim cu realitatea asta şi să încercam să o îndreptăm prin educaţie“, a scris şi Silviu Iliuţă pe cronicipebune.ro.

„Asistenta de la emisiunea Acces Direct, pentru care Mirela Vaida primeşte un purcoi de bani ca să stoarcă lacrimi şi audientă din viaţa a doi amărâţi, şi-a dat demisia. A venit momentul ăla în care ea n-a mai putut închide ochii. Târziu, dar a venit, şi să ştiţi că eu o respect pentru asta. Mi se pare că are co*ie, desi nu e chiar un compliment pentru o femeie. De remarcat cât de împăciuitoare e Mirela Vaida, sugerandu-i să mai închidă şi ea ochii. Cu alte cuvinte, ce dacă o femeie e bătută? Nu mai pune şi tu la inimă!“, a mai punctat Silviu Iliuţă.

Cine este „Vulpiţa“ şi cum a început totul

„Telenovela“ a început în urmă cu aproape şase luni, când Veronica Stegaru (poreclită Vulpiţa), din Vaslui, acuza faptul că a fost răpită şi violată, pentru ca ulterior să se descopere că lucrurile nu au stat chiar aşa. De atunci, soţii Stegaru şi-au expus zilnic viaţa în direct, cu lux de amănunte, inclusiv sexuale, totul în emisiunea „Acces Direct“, de la Antena 1.

Telespectatorii au reclamat la CNA emisiunea, acuzând postul că promovează analfabetismul, prostia, incultura şi lipsa de profesionalism, dar şi că profită de pe urma acestor oameni, exploatându-i pentru audienţă. Şi reacţiile membrilor CNA au fost extrem de dure. Dorina Rusu a afirmat că programul este „pornografie în toată regula“, şi chiar „un spectacol al degradării umane“ şi nu are nicio legătură cu interesul public.

Până acum, a luat trei amenzi şi o somaţie: una de 100.000 de lei, una de 10.000 de lei şi alta de 15.000 de lei.

Pentru a se apăra, reprezentanţii Antenei 1 au folosit ca principal argument faptul că sunt post comercial, prin urmare urmăresc audienţa, iar posturile concurente fac la fel. Şi Mirela Vaida a comentat cazul şi i-a îndemnat pe români să „renunţe la ipocrizie“, căci emisiunea nu-şi propune să ofere exemple şi să educe copiii, ci are un singur scop asumat: audienţa.

De altfel, „Acces Direct“ a adus cifre uriaşe Antenei 1, ajungând până la două milioane de telespectatori pe ediţie. Implicit, „Vulpiţa“ a adus postului Intact şi sume frumuşele din publicitate. Potrivit unei estimări făcute de Pagina de Media, ediţiile de debut în care a fost dezbătută viaţa privată a soţilor Veronica („Vulpiţa“) şi Viorel Stegaru au adus postului publicitate între 350.000 şi 450.000 de euro.