Reacţia surprinzătoare a lui Dan Negru după ce a fost lider de audienţă de Revelion: „Mai lăsaţi ecranele!“

Aproximativ 3 milioane şi jumătate de români au urmărit, în minutul de maximă audienţă, programul de Revelion prezentat de Dan Negru la Antena 1.

Postul a obţinut şi audienţe record la nivelul cotei de piaţă, pe segmentul comercial (18-49), de cinci ori mai mare faţă de următorul post clasat, Pro TV.

Dan Negru s-a arătat bucuros de succesul obţinut cu „Revelionul Starurilor 2020“, însă i-a îndemnat pe români, în repetate mesaje pe Facebook, „să se bucure de oameni, nu de ecrane“.

„Am fost mulţi aseară! 42,6 audienţă! Asta e foarte mult spre uriaş. Ca-n fiecare an din ultimii 20! Excelente programele de revelion ale tuturor televiziunilor. Felicitări! Dar noi am avut şi anul ăsta un singur concurent: somnul! Mulţumesc!“, a fost unul dintre mesajele publicate pe Facebook.

Dan Negru a adăugat: „Carevasăzică «record de audienţă» la nivelul cotei de piaţă! Bravo. Dar mai lăsaţi ecranele! Bucuraţi-vă de oameni şi nu de ecrane!“.

De asemenea, prezentatorul a distribuit pe pagina sa de Facebook mai multe glume cu privire la românii care au ales „să facă revelionul cu Dan Negru“.