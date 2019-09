Reacţia şefei TVR după ce i-a fost cerută demisia în urma auditului Curţii de Conturi: „Gigel Ştirbu face afirmaţii false şi defăimătoare la adresa mea“

Gigel Ştirbu, preşedintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaţilor, a anunţat că în urma auditului efectuat de Curtea de Conturi la Societatea Română de Televiziune (SRTv), pe care susţine că l-a solicitat, au fost descoperite mai multe abateri grave . Deputatul liberal a profitat de ocazie pentru a-i cere încă o dată demisia şefei TVR Doina Gradea, pe care a acuzat-o că a încălcat legea în repetate rânduri.

În replică, Doina Gradea a precizat că declaraţiile lui Gigel Ştirbu sunt politice şi depăşesc sfera argumentelor raţionale şi reale. Şefa postului public a subliniat că în raportul Curţii de Conturi nu este menţionată ca fiind responsabilă de vreo abatere, aşa cum a lăsat să se înţeleagă preşedintele Comisiei de Cultură, şi că răspunderea pentru neregulile constatate aparţine celor care au gestionat proiectele respective.

„Domnul Gigel Ştirbu, sub umbrela imunităţii parlamentare, face afirmaţii false, tendenţioase şi defăimătoare la adresa mea, implicând în acest demers, în mod regretabil, şi imaginea televiziunii publice. Raportul invocat de domnul Gigel Ştirbu reprezintă rezultatul activităţii de audit pe care Curtea de Conturi o realizează în fiecare an, din oficiu, fără a fi necesară o solicitare expresă din partea dumnealui. Răspunderea pentru deciziile care au codus la disfuncţionalităţile reţinute de Curtea de Conturi în raport aparţine celor care au gestionat fiecare proiect în parte. În aceste condiţii, afirmaţia domnului Ştirbu, conform căreia eu aş fi încălcat legile statului sau regulamentele interne SRTv, nu se susţine. Mai mult decât atât, recomandările Curţii de Conturi stabilesc ca obligaţie în sarcina Televiziunii Române analiza situaţiei erorilor/abaterilor constatate şi identificarea responsabililor. Niciunde, în acest raport, nu este menţionată prsoana mea ca fiind responsabilă de vreo abatere. Aşa cum am arătat şi până acum, dând curs invitaţiilor de a participa la şedinţele Comisiei, îmi doresc ca, dincolo de declaraţiile politicianiste, să avem un dialog instituţional constructiv, aşa cum este stipulat în Legea 41/1994, în secţiunea dedicată controlului parlamentar“, a transmis Doina Gradea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: