Reacţia realizatoarei Antena 3 după ce Ambasada Suediei a acuzat postul de „fake news“: Pur şi simplu am sesizat că filmul nu mai există. Ceea ce e adevărat

Ambasada Suediei a semnalat un derapaj în lanţ al mai multor instituţii de presă. Mai exact, (pornind de la o ştire de pe site-ul Inpolitics), mai multe surse media au scris că Ambasada Suediei a şters de pe contul de Youtube un film despre Laura Codruţa Kovesi, după ce şefa DNA a fost revocată, scrie Pagina de Media.

În realitate, filmul a fost scos încă de anul trecut, a semnalat Ambasada, care a reclamat şi faptul că nimeni nu i-a cerut un punct de vedere.

„Lovitură pentru Laura Codruţa Kovesi! Ambasada Suediei a şters filmul în care o omagia pe fosta şefă DNA“, a titrat Antena 3 pe site. Subiectul a fost amplu dezbătut şi pe post la emisiunea „Esenţial“, prezentată de Ana Maria Roman.

Jurnalista Antenei 3 a „căutat“ motivele dispariţiei filmuleţului cu Mugur Ciuvică şi cu Sorin Roşca Stănescu, în rol de comentatori, dar fără un punct de vedere al Ambasadei Suediei.

„Ştirea de pe inpolitics a fost preluată de mai multă lume, inclusiv de noi. Ne-am întrebat care o fi motivul pentru care filmarea a fost ştearsă. Unul dintre invitaţi a spus că a fost o imbecilitate iar al doilea că probabil neavând accesări, au dat-o jos. Ieri Ambasada Suediei a ieşit cu un comunicat susţinând că e „fake news“ informaţia că video ul a fost şters după revocare, că au renunţat la el pentru că aşa e procedura, să şteargă filmele mai vechi. Ziare.com a preluat trecând în titlu doar Antena3, deşi ambasada a vorbit de mai multe locuri în care ştirea a fost afişată (...). Acum... informaţia că noi am susţinut că filmul a fost şters după revocare este FAKE NEWS, aşa cum reiese din emisiunea pe care am ataşat-o aici. Noi pur şi simplu am sesizat că filmul nu mai există. Ceea ce e adevărat“, se apără realizatoarea Antena 3, fără a preciza însă de ce nu a luat o poziţie şi de la Ambasada Suediei.

De asemenea, nu precizează faptul că, în emisiune, nu s-a spus când a fost şters filmul cu Laura Codruţa Kovesi. Doar că „a fost şters“.