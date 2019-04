Reacţia lui Patrick André de Hillerin după ce Adelin Petrişor a afirmat că jurnalistul ar fi lucrat „pe şest“ la TVR

După ce, într-un text pe site-ul său , Adelin Petrişor a afirmat că Patrick André de Hillerin a avut, în perioada 2017-2018, un contract cu TVR, deşi „n-a fost văzut călcând prin curtea televiziunii publice“, contactat de Adevărul, jurnalistul Caţavencii a oferit explicaţii.

Redăm răspunsul integral:

„N-am «lucrat pe şest» pentru TVR, ci în baza unui contract de drepturi de autor. De altfel, am avut, de-a lungul timpului, mai multe colaborări directe sau indirecte cu TVR. În 2000 am fost unul dintre scenariştii «Jurnalului Academiei Caţavencu», o emisiune zilnică de satiră care ţinea TVR în lupta cu televiziunile comerciale în prime-time, alături de meciurile de fotbal şi emisiunile produse de Valeriu Lazarov. Am fost, de asemeni, unul dintre scenariştii «Starea Naţiei», în primele sale sezoane la TVR.

În general, îmi câştig banii scriind şi am mai multe contracte în acelaşi timp. În Caţavencii scriu investigaţii, reportaje şi opinie, în Libertatea scriu două editoriale pe săptămână şi mai scriu, ocazional, pentru televiziune. Nu toate contractele se pot întinde pe durata relaţiei pe care o am cu entitatea care, de-a lungul timpului, s-a numit Caţavencu, Academia Caţavencu şi, acum, Caţavencii, relaţia care împlineşte în curând 29 de ani. De asemeni, nu toate colaborările mele duc la rezultatele pe care le aşteptăm, atât angajatorul cât şi eu. Dacă nu se ating anumite niveluri de audienţă sau de perfromanţă, contractele respective încetează, de obicei. Aşa e în lumea reală.

Singurele contracte din lumea reală care, în general, nu ţin cont de performanţe, sunt cele pe care le încheiem implicit atunci când începem să cotizăm pentru pensie, în ideea că, la un moment dat, vom primi nişte bani fără să mai fim nevoiţi să muncim, pentru că am muncit câteva zeci de ani. Şi, contractele unor angajaţi la stat, dar asta este altă poveste“, a fost răspunsul jurnalistului Patrick André de Hillerin.

Afirmaţiile jurnalistului TVR au fost făcute după ce Patrick André de Hillerin a scris un text ironic pe catavencii.ro în care spune că Adelin Petrişor „era un reporter bun, acum e vedetă şi influencer“. „Primul corespondent de război al României a fost Neacşu de la Câmpulung. Îl ştiţi, cu siguranţă (…). A fost nevoie să moară oameni în Irak şi apoi în Afganistan pentru a avea, din nou, corespondenţii noştri de război. Chiar buni. Din păcate, Mile Cărpenişan, care a făcut şi războiul din Iugoslavia, dar şi Irakul, şi nu le-a făcut cuminte, de la adăpost, a murit absolut stupid, în ţară, pe vreme de pace. Şi am rămas cu Adelin Petrişor. Atât. Adelin e un reporter bun. Era. Acum e vedetă şi influencer. Bine, e şi vina noastră că nu-i punem la dispoziţie războaiele de care are nevoie pentru a părea bun (…)“, a scris jurnalistul Caţavencii.

El a continuat spunând că Adelin Petrişor a fost nevoit să se întoarcă la TVR, după ce a lucrat pentru posturi TV particulare, odată rămas fără „războaie şi audienţă“. „Probabil că şi Adelin a înţeles asta, la un moment dat. Şi-a început cariera la TVR. S-a mutat la PRO TV şi, mai apoi, la Antena 1. Dar, ghinion, nici Irakul şi nici Afganistanul nu mai vindeau. În epoca în care dronele filmează mujahedini făcând sex cu capre, e inutil să mai trimiţi corespondenţi pe teren. Dacă ne dă licuriciul cel mare imagini moca…Fără războaie, fără audienţă, Adelin nu putea rămâne prea multă vreme la televiziuni particulare. Ar fi trebuit să se reinventeze, să muncească… Aşa că s-a întors la TVR. Este, acolo, ambasadorul înarmării României. Dacă dai un search pe Google după F16, sigur dai şi de Adelin (…). La vârsta lui, destul de fragedă, Adelin Petrişor ar putea fi folosit pentru a extrage petrol din el. E un tânăr dinozaur angajat la stat pentru a produce nimic. Merge? Merge, desigur. Vă daţi seama, însă, câţi bani ar fi putut fura Dragnea de la copii dacă statul român nu ar fi trebuit să-i plătească pensie prematură acestui om încă în putere?“, a scris Patrick André de Hillerin.

