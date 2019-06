Rareş Bogdan, explicaţii după criticile că a fost la Antena 3: Nu consider că anumiţi români sunt inteligenţi pentru că votează cu noi, iar alţii tâmpiţi

La fel ca preşedintele USR, Dan Barna, liberalul Rareş Bogdan a fost criticat după ce a acceptat să apară în emisiunea „Sinteza Zilei“ de la Antena 3.

Într-un mesaj pe Facebook, europarlamentarul PNL a oferit o explicaţie pentru prezenţa sa la postul Intact şi a subliniat că atacurile ce-l vizează nu sunt întemeiate.

Acuzat că a fost măgulitor la adresa lui Gâdea, cu care a avut de multe ori schimburi dure de replici pe vremea când era realizator la Realitatea TV, Rareş Bogdan a precizat doar că au avut „un dialog civilizat“ în care şi-a susţinut punctele de vedere politice.

„Vă datorez o explicaţie. Aseară am intrat în direct, de la Cluj, în emisiunea lui Mihai Gâdea. Nu m-am abătut cu nicio virgulă de la ceea ce afirm şi am afirmat mereu, a fost un dialog civilizat în care mi-am expus argumentele. M-am aşteptat ca cea mai mare parte a oamenilor care privesc să priceapă ceea ce am spus şi în campanie, şi ani de-a rândul, în emisiunile pe care le-am realizat: eu nu consider că anumiţi români sunt inteligenţi deoarece votează cu noi sau au vederi de dreapta, iar alţii sunt tâmpiţi deoarece au altă opţiune. Oameni buni, de unde atâta intoleranţă?“, şi-a început Bogdan textul.

Liberalul a expus şi cel mai puternic argument pentru intervenţia sa de la Antena 3: „Pentru cine dorim noi să guvernăm, pentru cele 2,5 milioane de români care au votat PNL sau pentru toţi? Eu nu am mentalitate de clan, chiar mă gândesc că suntem o naţiune, iar publicul Antena 3, pe care îl înjuraţi atât de mult, are altă opţiune! Ce facem, abandonăm ideea de a-l convinge că lucrurile pot fi privite şi din alt unghi? Mai ales că aducem argumente, nu ne rezumăm la «ba pe-a mă-tii!». Cine îşi imaginează că PNL are în minte exclusiv calcule politice şi nu îşi doreşte să livreze o viziune strategică, un plan pentru mai multe generaţii, pentru toate categoriile sociale, pentru oameni cu atitudini, gânduri diferite, face o eroare!“.

Rareş Bogdan i-a îndemnat pe cei care îl critică să facă un exerciţiu de imaginaţie şi apoi să îi prezinte argumente raţionale pentru poziţia lor: „Aţi candidat, aţi fost aleşi. Ce veţi face cu proiectele pe care le aveţi? Le veţi dedica exclusiv celor care vă iubesc? Ce să facem noi acum, să rezolvăm simplificarea birocraţiei pentru bani europeni numai pentru cei care votează PNL, să dăm alocaţii mărite (tot la iniţiativa PNL) numai copiilor unor părinţi care nu privesc Antena 3? Să condiţionăm binele de opţiunea politică? Păi atunci nu am fi exact ca indivizii împotriva cărora luptăm? A funcţionat exerciţiul? Excelent! Aştept argumente, oameni buni, m-am obişnuit să vă tratez drept parteneri de discuţii, haideţi să discutăm cu raţiune! Aştept răspunsul raţional la această întrebare: abandonăm românii care privesc Antena 3 sau încercăm să le oferim altă perspectivă, să-i ajutăm să ne înţeleagă argumentele?“.

În încheiere, Rareş Bogdan precizează că, deşi a fost atacat şi jignit, nu va renunţa să îşi prezinte planurile tuturor românilor, inclusiv telespectatorilor Antenei 3. El a precizat şi că va ţine cont de toate mesajele primite după apariţia la Antena 3.

„În ceea ce mă priveşte, chiar dacă am fost atacat, jignit cum nu aţi fost niciunul dintre voi, nu înseamnă că voi renunţa la ideea de a-i convinge pe toţi românii, nu doar pe unii, că lumea e mai complexă şi mai mare decât cea văzută dintr-o singură parte. Vă mulţumesc! Am sa ţin cont de tot ce mi-aţi scris. Şi vă mulţumesc că vă pasă. E important pentru mine“, a conchis Rareş Bogdan.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: