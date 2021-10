Radu Dumitrescu, noul jurat MasterChef, a fost director de bancă şi a avut 128 kg

Multă vreme, Radu a fost corporatist, deşi şi-a descoperit talentul încă din copilărie. Îi place să mănânce peşte pentru că „provin de pe malul Dunării şi e o moştenire de familie şi gătesc bine. Nu am o reţetă specială, multe din ele vin din copilărie. Norocul meu a fost că vin dintr-o familie de gurmanzi. La mine în familie se mânca mult, bunica din această cauză a şi murit, la 200 de kilograme. Şi eu am fost mai gras, am avut 128 de kilograme. Am slăbit cu sport şi regim. Am fost director de bancă şi după ce am plecat de acolo am mâncat, cerea organismul, era modul meu de refulare. Acum 15 ani, aveam puţin peste 30 de ani, am slăbit în 8 luni 40 de kilograme. Dietă, fără alcool, fără dulciuri, cu multă mişcare, atunci mi-am descoperit pasiunea pentru munte”, ne-a spus el. Acum are grijă ce mănâncă şi o face echilibrat.

