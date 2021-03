Prostituate şi proxeneţi, violenţă şi umor negru - Creatorii „Sky Rojo”, lansat de Netflix în martie: Este serialul care ne provoacă cea mai mare incertitudine

„Sky Rojo” are un format aparte, cu episoade de 25 de minute în care violenţa, sexul şi umorul negru se împletesc. Creatorii săi, cunoscuţi pentru „La casa de papel”, „El embarcadero” şi „White Lines”, l-au numit „Latin pulp”.

Într-o discuţie online, Martínez Lobato a spus că nu ar fi fost posibilă apariţia „Sky Rojo” dacă ar fi existat un al doilea sezon al „White Lines”.

„Nu am fi avut timp, pentru că am avut mult de muncă la Sky Rojo şi cu toate complicaţiile apărute privind formatul şi sensibilitatea poveştii pe care o spunem ar fi fost imposibil”.

Cât priveşte „Sky Rojo”, al doilea sezon a fost deja filmat şi, potrivit ei, „dacă oamenilor le va plăcea, vor fi mai multe lucruri de spus”.

Cu un limbaj explicit, cu multe scene de sex, „Sky Rojo” este un show îndrăzneţ.

„Aproape tot ce am filmat beneficiază de o imagine estetică pe care nu am folosit-o vreodată sau prin care nu am încercat să arătăm realismul murdar sau să facem spectatorul să se simtă inconfortabil. Am căutat un mod estetic de a explica sordidul. De la club la culori, de la hainele fetelor la machiaj, totul formează o cortină estetică sub care se ascunde mizeria”, a spus Pina.

(Foto: Netflix/ Tamara Arranz/ Vancouver Media)

Punct de vedere feminin

Martínez Lobato a punctat: „Punctul de vedere feminin a fost foarte prezent în serial, pentru că mai mult de jumătate din echipă a fost reprezentată de femei, iar însăşi actriţele se întrebau dacă nu cumva spunem prea puţin despre tema pe care o prezentăm. Cred că avem o obligaţie aproape personală, ca realizatori de ficţiune, să construim lucruri frumoase şi cred că putem găsi un echilibru între duritatea realităţii şi frumuseţea imaginii. În serial se simte teroarea, în ciuda faptului că a fost filmat cu mare atenţie la estetică. Cred că nu am neglijat tema. Din punct de vedere emoţional, cel mai bine, este mai interesant să lăsăm spectatorul să simtă şi să gândească decât să îi dăm o versiune brută. Suntem scenarişti de ficţiune, nu facem filme documentare şi nici conferinţe, şi aveam ideea de a arăta, cu acest cal troian, tema într-o manieră cât mai antrenantă, pentru a putea intra în casele oamenilor care poate nu vor să mai vadă ştiri... Dar ajungi cu acest subiect într-un astfel de mod şi îi iei prin surprindere. Intenţia noastră a fost să oferim o călătorie spectatorilor”.

Când au decis să exploreze lumea prostituţiei, a explicat Álex Pina, primul lucru pe care l-au făcut a fost să se documenteze - au discutat cu lucrători sexuali, cu femei care se aflau în centre de plasament, dar şi cu proxeneţi, şi au studiat multe statistici legat de banii care circulă în această lume.

„Spania este ţara cu cel mai mare consum de prostituţie din Europa şi asta ni s-a părut fundamental să arătăm. În serial vorbim despre multe cazuri. Spectatorul se va lovi de multe lucruri, lucruri pe care nu le ştie. Este şi o chestiune psihologică, care mi-a atras mult atenţia şi pe care am inclus-o. În mintea unei prostituate, care e obligată să întreţină relaţii cu peste 10.000 de persoane în doi sau trei ani, se produce o disociere pentru a inhiba mecanismele prin care o persoană normală ar simţi teamă, silă sau repulsie. Este un prejudiciu psihologic enorm şi cred că nu se vorbeşte despre asta”.

Coral (rol jucat de Verónica Sánchez) evadează din clubul Las Novias alături de Wendy (Lali Espósito) şi Gina (Yany Prado) după o serie de evenimente neaşteptate. Împreună, ele caută să se elibereze, dar sunt urmărite de Moisés (Miguel Ángel Silvestre) şi Christian (Enric Auquer), complicii lui of Romeo (Asier Etxeandia), proxenetul şi proprietarul clubului.

Cele trei femei pornesc într-o cursă disperată în care se confruntă cu diverse pericole şi în care singurul scop este să rămână în viaţă şi să fie libere.

Lali Espósito, Verónica Sánchez şi Yany Prado

Un experiment

„Este serialul care ne provoacă cea mai mare incertitudine”, a spus Pina legat de cum va primi publicul această producţie. „Pentru că amestecul este foarte complicat. Am pariat să facem un serial frenetic, ludică, plin de acţiune, cu umor negru, pentru a spune o dramă emoţională foarte dură. Este un amestec ciudat, aproape un experiment, şi nu ştim dacă vom găsi echilibrul în public, între a se distra şi a se emoţiona. Acesta este obiectivul nostru. Când faci un serial, în general, pariezi pe ceva ce nu există, aşa că nu avem ceva clar, nu ştim ce se va întâmpla”.

Muzica joacă un rol important în serial - de la Primal Scream la Johnny Hallyday, de la Tori Sparks la Eels, de la Sleeper la Lou Reed.

Pina şi Martínez Lobato au scris scenele din serial gândindu-se la coloana sonoră.

„Muzica este fundamentală pentru noi. Dincolo de cuvinte, de imagini şi de întreaga poveste, ea este un fundal ca un fel de pătură emoţională, care îţi rămâne în minte şi te transportă într-o serie de sentimente fără să îţi dai seama. Să alegi corect muzica de multe ori îţi poate schimba viziunea şi percepţia unei secvenţe şi noi ne-am gândit exact ce muzică vrem încă de la faza scenariului”.

Tot atunci, ei au început şi negocierile pentru drepturile de autor şi, în multe cazuri, nu au obţinut ce aveau în plan, pentru că, a mai explicat ea, „compozitorii nu sunt interesaţi să apară în producţii de televiziune, în general, iar în serialul nostru au fost câteva pe care a trebuit să le scoatem, pentru că autorii considerau că este unul violent, pentru că publicul căruia i se adresează ei nu este acelaşi”.

„Este un domeniu foarte complicat. Noi le-am ales şi am încercat să le obţinem prin toate metodele”, a completat ea.

Cât priveşte o melodie pe care şi-au dorit-o neapărat şi nu au obţinut-o, Pina a dezvăluit parţial: „Există una pe care am cerut-o de mai multe ori şi nu am obţinut-o de la un grup. Este un AC/DC. Dar vom continua să încercăm”.

După succesul înregistrat cu „La casa de papel”, încă unul dintre cele mai populare seriale de pe platforma de streaming, Álex Pina şi Esther Martínez Lobato văd creşterea populariţii producţiilor spaniole drept o tendinţă în care se înscriu şi serialele turceşti exportate peste tot în lume.

„Totul în ficţiune depinde de trend. Am avut acum zece ani o tendinţă SF, fantasy, care a dus la multe producţii de gen, apoi au urmat serialele nordice, în care părea că personajele nu trebuie să îşi arate sentimentele, apoi a venit o etapă mult mai emoţională, nu doar în Spania, ci şi în Statele Unite. Cât priveşte Spania, cred că este vorba despre o hiperbolizare a emoţiilor, a pasiunilor. Asta am încercat cu «La casa de papel», care porneşte ca un serial de tip nord-american şi căruia i-am adus emoţia latină, mediteraneană. Şi asta aproape a dat naştere unui sub-gen. Acelaşi lucru, cu «Sky Rojo»”, a confirmat Pina.

Filmat în Madrid şi în Tenerife, „Sky Rojo” are două sezoane de câte opt episoade. Serialul este produs de Vancouver Media pentru Netflix, iar distribuţia internaţională este condusă de Verónica Sánchez („El embarcadero”, „Las 13 rosas”, „ La Lección de Pintura”), Asier Etxeandia („Dolor y gloria”, „Velvet”, „La novia”), Miguel Ángel Silvestre („Velvet”, „Sense8”), cântăreaţa şi actriţa argentiniană Lali Espósito („Casi Ángeles”, „Esperanza Mía”), actriţa cubaneză Yany Prado („La doble vida de Estela Carrillo”, „La reina soy yo”) şi Enric Auquer („La línea invisible”, „Perfect Life”).

Álex Pina şi Esther Martínez Lobato, alături de Jesús Colmenar, sunt creatorii şi producătorii executivi ai „Sky Rojo”, cu sprijinul co-producătorilor executivi David Barrocal, Migue Amoedo şi David Victori.

Serialul original este regizat de Jesús Colmenar, Óscar Pedraza, David Victori, Albert Pintó, Javier Quintas şi Eduardo Chapero-Jackson. Echipa de scenaristi este formată din Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Javier Gómez Santander, Juan Salvador López si Mercedes Rodrigo.