Prognoza Netflix pe luna octombrie: adverse intense de filme şi seriale noi

Luna octombrie se anunţă ploioasă, aşa că tot ce ne rămâne de făcut este să ne refugiem sub pătură cu o carte bună, un film, un serial sau un documentar. În ceea ce priveşte producţiile, vă venim în ajutor cu o serie de recomandări, toate disponibile pe Netflix.

Aşadar, puteţi începe cu „Rebecca“, un thriller psihologic bazat pe romanul omonim, regizat de Ben Wheatley, cu Lily James, Armie Hammer şi Kristin Scott Thomas în rolurile principale. Continuaţi cu „The Trial of the Chicago 7“, povestea unuia dintre procesele care au rămas în istorie, regizat şi scris de Aaron Sorkin, câştigător al premiilor Oscar şi Emmy, cu Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne. Iar dacă aveţi nevoie de ceva mai jucăuş, uitaţi-vă cu încredere la „Over the Moon“, o aventură muzicală emoţionantă, regizată de legendarul animator Glen Keane. Dar asta nu e tot!

Deja disponibile

„Un pas în urma serafimilor“ (film)

Filmul prezintă povestea lui Gabriel, un adolescent care îşi doreşte să devină preot şi intră într-un seminar teologic ortodox. Iniţial, încearcă să se adapteze mediului, dar în cele din urmă îşi dă seama că sistemul este complet corupt şi abuziv. Prinşi în lupta pentru putere între un preot incoruptibil, dar abuziv, şi un profesor laic viclean şi corupt, elevii învaţă că minciuna, furtul, manipularea şi trădarea sunt aptitudini pe care trebuie să şi le însuşească pentru a rezista în seminar.

„Emily in Paris“ (serial)

Emily, o ambiţioasă directoare de marketing în vârstă de 20 de ani, din Chicago, primeşte jobul ideal în Paris, unde o aşteaptă o viaţă plină de aventuri.

„David Attenborough: A Life on Our Planet“ (documentar)

Realizatorul TV îşi povesteşte viaţa şi istoria evoluţiei vieţii pe Pământ, plângând deopotrivă pierderea locurilor sălbatice şi oferind o viziune pentru viitor.

„To The Lake“ (serial)

Un virus ucigaş loveşte Moscova şi un grup de supravieţuitori fuge în pustietate, unde se confruntă cu ameninţarea bolii, a hoţilor şi cu problemele dintre ei.

16 octombrie

„The Trial of The Chicago 7“ (film)

Un protest paşnic din 1968 s-a transformat într-o confruntare violentă cu poliţia şi Garda Naţională. Organizatorii au fost acuzaţi de conspiraţie.

„Două Lozuri“ (film)

Cu Dragoş Bucur, Dorian Boguţă şi Alexandru Papadopol, filmul spune povestea comică a unor oameni disperaţi care recurg la soluţia visată de noi toţi atunci când avem nevoie de bani repede şi simplu – joacă la Loto 6/49.

19 octombrie

„Unsolved Mysteries: Volume 2“ (documentar)

Cazuri reale cu dispariţii uluitoare, crime şocante şi contacte paranormale: o relansare fascinantă a unui legendar serial documentar.

21 octombrie

„Rebecca“ (film)

O tânără recent căsătorită ajunge la reşedinţa impunătoare a familiei soţului ei, pe coasta mohorâtă a Angliei, unde va trebui să lupte împotriva fantasmei primei soţii.

22 octombrie

„The Alienist: Angel of Darkness“ (serial)

După un an, Sara îşi conduce propria agenţie de detectivi, iar misiunea sa este să o găsească pe fiica răpită a consulului general spaniol.

23 octombrie

„The Queen’s Gambit“ (serial)

În anii ʼ50, într-un orfelinat din Kentucky, o tânără descoperă că are un talent remarcabil la şah, dar se luptă cu dependenţa şi cu ceea ce înseamnă să fii geniu.

„Over the Moon“ (animaţie)

În acest musical de animaţie, o fetiţă îşi face o rachetă şi pleacă în spaţiu, la întâlnirea cu mitologica zeiţă a Lunii.

28 octombrie

„Nobody Sleeps in the Woods Tonight“ (film)

Un grup de adolescenţi dependenţi de tehnologie participă la o tabără de reabilitare în pădure, însă o forţă sinistră încearcă să-i scoată din joc pentru totdeauna.

30 octombrie

„The Day of The Lord“ (film)

Bântuit de propriile păcate, un preot pensionat este atras din nou în lumea întunericului când un prieten îl imploră să o ajute pe fiica sa posedată.