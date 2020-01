Profu’ s-a întors la catedră: Pro TV a început filmările pentru sezonul 2

Actorii din serialul „Profu’“ au revenit pe platourile de filmare pentru a duce mai departe misiunea celui mai excentric profesor din Bucureşti: de a-şi pune amprenta pe educaţia şi viaţa adolescenţilor din liceul Emil Gârleanu.







„Pe la începutul carierei am auzit o propoziţie – «filmarea e o sărbătoare» – rostită de Vivi Drăgan Vasile, de atunci numai aşa am privit filmările. Noi am început să sărbătorim sezonul 2 din «Profu’», povestea e din ce în ce mai captivantă şi sper să îi bucure şi mai mult pe spectatorii noştri“, a spus Andi Vasluianu, care interpretează personajul principal, pe Mihai Iacob.





Pentru Aida Economu, reluarea filmărilor este cel mai frumos mod de a-şi începe anul: „Am început filmările, dar noi am început treaba cu săptămâni bune înainte, cu lecturi, probe de costume şi teste de cameră. Pentru mine, anunţarea sezonului 2 a fost cea mai bună veste cu care puteam să închei anul şi începerea filmărilor cel mai frumos fel de a-mi începe noul an. Se pare că Mişu şi Ana au trecut clasa, poate iau şi un premiu sau se califică la vreo olimpiadă în sezonul 2. Dacă nu, poate măcar se cuplează. Vedem“, a declarat Aida Economu.