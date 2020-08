Producţii fresh pe Netflix în luna august: documentare, filme şi seriale numai bune pentru nopţile de vară VIDEO

Luna august vine cu multe producţii interesante pe Netflix, care să-ţi facă izolarea mai uşoară. „Adevărul“ vă prezintă lista scurtă a recomandărilor, între care am inclus şi documentarul „Pope Francis: A Man of His Word“ (premiera pe 18 august) şi filmul psihologic „American Psycho (26 august).

Deja disponibile

„Connected“ (documentar)

Jurnalistul de ştiinţă Latif Nasser investighează modurile complexe şi fascinante în care suntem conectaţi cu ceilalţi, cu lumea şi cu universul în general.

„Immigration Nation“ (documentar)

Acest serial documentar oferă o perspectivă unică şi nuanţată asupra problemelor din interiorul sistemului de imigrare din America.

„Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend“ (film)

Un nou program special interactiv! Eşti invitat la nunta lui Kimmy, care mai întâi trebuie să dejoace planul malefic al pastorului. Tu decizi cum va acţiona.

6 august

„The Rain“ (sezonul 3)

La câţiva ani după ce ploaia a decimat populaţia Scandinaviei, Simone şi Rasmus au o dispută despre cum să salveze omenirea.





7 august

„High Seas“ (sezonul 3)

Când Bárbara de Braganza porneşte din Argentina către Mexic, Eva se alătură misiunii de a descoperi un om de ştiinţă care a adus la bord un virus ucigător.

14 august

„Dirty John: The Betty Broderick Story“ (serial)

Mondena Betty Broderick dă curs unor impulsuri criminale în timpul durerosului său proces de divorţ de soţul necredincios. Bazat pe o poveste reală.

„Project Power“ (film)

Un fost soldat, o adolescentă şi un poliţist îşi unesc forţele în New Orleans şi caută sursa unor pastile periculoase care oferă temporar superputeri celor care le iau.

21 august

„Lucifer“ (sezonul 5)

Lucifer revine spectaculos, Chloe reanalizează dragostea, Ella găseşte în sfârşit un tip de treabă, iar Amenadiel se adaptează la viaţa de tată.

28 august

„All Together Now“ (film)

Amber refuză să se streseze pentru orice, până când o tragedie îi ameninţă optimismul şi modul de viaţă. Va putea Amber să rămână prinţesa speranţei?