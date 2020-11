Prima TV introduce în grila de programe emisiunea Selly Show şi trece la HD

Decembrie este luna în care Prima TV împlineşte 23 de ani şi marchează începutul noutăţilor atât în zona de conţinut, cât şi în zona vizuală, odată cu trecerea la HD.

După preluarea de către Clever Business Transilvania, mai multe personalităţi media din diverse domenii s-au alăturat televiziunii PrimaTV.

Conform unui comunicat de presă al televiziunii, în mai puţin de 3 luni de la preluare, întreaga echipă şi-a unit eforturile pentru a le aduce telespectatorilor conţinut nou axat pe entertainment produs local, în conformitate cu viziunea unei staţii cu individualitate, umor şi îndrăzneală. Ghidată de această misiune, noua echipă de acţionarat a început investiţiile în zona de programe: în curând, jurnalele FOCUS îi vor invita pe telespectatori în primul studio virtual de ştiri, alături de Andreea Berecleanu şi o echipă lărgită de prezentatori şi reporteri. Ştirile FOCUS vor aduce în fiecare seară, de la ora 18:00, informaţiile esenţiale, evenimentele, deciziile politice şi evoluţiile socioeconomice, precum şi noutăţile importante din sport, împachetate într-o grafică nouă, minimalistă, modernă.

Pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională, Prima TV dă un restart televiziunii odată cu premiera Selly Show, o producţie complexă cu un aer proaspăt şi original, care va pune sub lupă România, cu toate personajele şi ipostazele ei. Un icon al generaţiei tinere, Selly vine în televiziune hotărât să abordeze într-un mod direct şi neconvenţional subiecte extrem de importante pentru societatea românească, de la migraţie, la alegeri, totul dintr-un punct de vedere personal. “Sunt foarte încântat de acest parteneriat cu noua echipă de la Prima TV. Avem puncte comune care ne-au unit în această călătorie pe care o vom avea împreună. Este un vis împlinit pentru mine faptul ca astăzi reuşesc să am un show care să fie o punte de legătură între online şi tv. Sunt foarte mândru de asta, veţi vedea pe 1 Decembrie despre ce este vorba şi veţi înţelege de ce am făcut acest proiect. Este cu adevărat un format inedit, unic în România.” spune Selly. Selly Show are premiera pe 1 Decembrie, de la ora 20.00, la Prima TV, într-o ediţie specială de Ziua Naţională. Ulterior, Selly Show va putea fi urmărit vineri, 4 decembrie, de la ora 20.00 şi din 12 decembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 20.00.