Prima TV aduce noutăţi în grila de toamnă VIDEO

Prima TV a adus noutatea sezonului în piaţa de televiziune: „Starea naţiei“ cu Dragoş Pătraru. De-a lungul existenţei ei pe piaţa de media, această emisiune statement şi-a creat un public fidel, iar Dragoş Pătraru a venit în faţa acestuia cu o emisiune de infotainment de calitate.

„Ne-am propus de la început să îndeplinim principalale funcţii ale mass-media, într-un singur produs, încercând seară de seară să folosim umorul pentru a-i informa pe telespectatori. Prin ceea ce facem vrem să combatem stereotipurile de gândire, să creştem rezistenţa la manipulare şi să activăm spiritul critic în fiecare telespectator“ spune Dragoş Pătraru.

Rubricile consacrate au continuat din 20 august, pe Prima TV şi astfel Cristina Hurdubaia prezintă în fiecare marţi „Ceasul bun“, Răzvan Anghelescu vine în fiecare ediţie cu „Vax populi“ şi nu lipsesc scenetele atât de gustate de public. Telespectatorii Prima TV îl pot vedea pe Dragoş Pătraru de luni până joi, de la ora 22.30 şi în reluare, a doua zi, de la ora 5.50 dimineaţa, iar în fiecare duminică, de la ora 17.00, există şi o ediţie Starea naţiei - Best Of, care cuprinde cele mai interesante momente din întreaga săptămână.

Diana Bart şi Alexandru Constantin, îndrăgiţii prezentatori Prima TV, vă aşteaptă într-o nouă emisiune de divertisment – „Flash! Monden“. În fiecare duminică, de la 19.30, telespectatorii Prima TV urmăresc o emisiune de lifestyle, care le dezvăluie ultimele noutăţi despre celebrităţile din România, dar şi de la Hollywood.

„Flash! Monden începe fix la 10 ani de cand am intrat în familia Prima TV şi consider că e cadoul meu, surpriza pe care o pregătesc împreună cu ai mei colegi, în această perioadă atât de festivă pentru carierea mea în televiziune“, spune Alexandru Constantin. Fiţi alături de cei doi pentru a urmări subiecte legate de muzică, film, actorie şi multe altele şi pătrundeţi la cele mai tari petreceri ale vedetelor.

Începând cu data de 7 septembrie, telespectatorii Prima TV iubitori ai serialelor italieneşti vor putea urmări de luni până vineri, de la 15.50, serialul „Familia“. Acesta prezintă evenimentele petrecute în familia Rengoni, din zona Brianza, proprietară a unei afaceri importante. Este povestea unei familii, spusă cu nuanţe de comedie romantică, dar şi de mister şi dramă. Eleonora (Stefania Sandrelli) şi Ernesto (Gianni Cavina) formează un cuplu fericit, părinţii a 5 copii şi, în acelaşi timp, bunicii a 3 nepoţi. La aniversarea a 65 de ani a lui Ernesto, cu toţii sunt pregătiţi să celebreze evenimentul. Singurul care lipseşte e Edoardo, fiul cel mare, care se ocupă de ani de zile de afacerea familiei. Pregătirile sunt întrerupte de un telefon: avionul în care se afla Edoardo s-a prăbuşit, iar băiatul a dispărut în mod misterios.

Cârcotaşii sunt puşi pe cârcoteală mai mult decât oricând. Ioana Petric, Şerban Huidu şi Codruţ Kegheş alias Dezbăcatu’ sunt gata de un nou sezon. Bâlbele de la televizor nu vor muri niciodată, iar „Cronica Cârcotaşilor“ se întoarce, ca să vă arate că de 100 de ani în fiecare român şade un cârcotaş. Întreaga echipă cârcotaşă de abia aşteaptă să se „dezlănţuie“ de miercuri, 12 septembrie, de la ora 20.30.

Duminică, 16 septembrie, debutează noul sezon „Schimb de mame“, care va fi difuzat de la ora 20.30. În fiecare duminică, româncele vor face schimb de familii şi vor lupta, la Prima TV, pentru titlul de „cea mai bună mamă”. Mai mult, fiecare dintre protagonistele noului sezon are posibilitatea de a câştiga titlul de “Prima Mamă” care va fi stabilit prin votul telespectatorilor la sms 1444.

Începe şi cel de-al şaptelea sezon al emisiunii „Mama mea găteşte mai bine“, show-ul care pune pe jar echipele venite să se lupte contracronometru pentru a găti cel mai bun preparat. Difuzată din 17 septembrie, de luni până sâmbătă, de la ora 19.30, emisiunea prezintă echipe formate din mamă şi fiică/fiu care vor arăta un mare apetit pentru a câştiga. Horia Vîrlan, juratul emisiunii, ne spune: “Cu siguranţă vom avea de toate în acest show. Va fi şi mâncare foarte bună sau opusul mâncării bune. Mă aştept la echipe care se plâng că nu e timp suficient sau echipe care termină mai repede. Vom avea din toate dar cu siguranţă vom avea mâncare gătită ca la mama acasă“.

De asemenea, pe Horia Vîrlan, îl puteţi vedea şi în fiecare duminică, din 16 septembrie, de la ora 16.00, cu show-ul lui culinar „În bucătărie cu Horia Vîrlan“. Aici, telespectatorii află cum să gătească simplu şi uşor mâncăruri gustoase şi, mai ales, secretele bucătăriei unui Maestru în Arta Culinară. Horia Vîrlan va lăsa la o parte rolul de comentator al preparatelor culinare şi îl vom vedea dintr-un unghi personal. Numai aşa, privitorii au ocazia să-i asculte poveştile, să se uite în bucătăria lui, în cămara lui şi în oalele lui pentru ca aceştia să poată învăţa să servească celor dragi o cină sau o masă completă.

Din 17 septembrie, de luni până joi, de la ora 23.30 fanii serialului „Trăsniţii“ îl vor revedea pe Mârlanu’. După o lungă perioadă, actorul Toni Ionescu – cel care interpretează rolul acesta în serial - a decis să revină pe micile ecrane, continuându-şi aventurile cu care a reuşit să îi cucerească pe telespectatori de-a lungul anilor. Noul sezon din Trăsniţii aduce la Prima TV comedie fără egal şi surprize în viaţa tuturor personajelor care au parte de tot felul de schimbări.

Din grila de toamnă, la Prima TV nu vor lipsi filmele unde telespectatorii pot urmări actori consacraţi din cinematografia mondială. Patrick Swayze, Keanu Reeves, Jackie Chan, Bruce Willis, Gérard Depardieu vin în această toamnă la Prima TV în filmele „Point Break“, „Bleeding Steel“, „Extraction“, „Asterix et Obelix: Mission Cleopatra“, „Asterix et Obelix contre Cesar“, „Wake of Death“ sau animaţiile „Gnome Alone“ şi „Happilly N’Ever After“.