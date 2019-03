Prima reacţie a lui Dan Turturică după ce a fost concediat de la Digi 24: „Nu am de gând nici să tac, nici să mă prefac“

Într-un text pe Facebook, Turturică punctează realizările echipei site-ului Digi 24 în cei trei ani de când a preluat funcţia de redactor-şef.

„Siteul a devenit o voce curajoasă, cu personalitate, cu conştiinţă, care nu s-a mulţumit doar să reflecte realitatea, ci şi să o pună sub semnul întrebării. Prin investigaţii, interviuri şi analize. O voce care a fost şi critică. Tonul opiniilor noastre s-a sincronizat cu starea de alertă din societate. A crescut ca intensitate în tandem cu pericolul ca România să piardă tot ce a câştigat în ultimii 15 ani. Aşa cum temerile a din ce în ce mai mai mulţi români că actuala putere împinge ţara spre dezastru se bazează pe fapte, pe faptele ei, tot pe aceste fapte s-au bazat şi opiniile noastre. A le ignora şi a adopta un ton de pace cănd în jurul nostru e război, un război pe care nu noi l-am pornit, ar fi însemnat să ne trădăm conştiiinţele şi să ne abandonăm cititorii“, îşi începe Turturică mesajul.

În continuare, jurnalistul face unele aluzii la unele nemulţumiri stârnite de editorialele semnate pe site-ul postului RCS/RDS: „Cum am fi putut să ne facem că nu vedem că pericolul real este ca actuala putere să ne întoarcă în timp nu în 2004, ci în 1989, adică să ne readucă în sfera de influenţă a Moscovei?! Anul acesta vom împlini 30 de ani de la dărâmarea regimului Ceauşescu. Cam cum ar fi trebuit să fie tonul unui articol despre riscul ca aniversarea de 30 de ani a Revoluţiei să arate ca o zi de doliu pentru toate speramţele de suveranitate şi prosperitate omorâte cu cinism? Putea fi unul «echilibrat», «neutru»? În niciun caz. Şi nici fals «obiectiv», câtă vreme faptele sunt clare şi urlă a intenţii rele. Nicăieri în această lume, jurnaliştii profesionişti nu îndulcesc tonul şi nu se fandosesc cu eufemisme în faţa unor asemenea riscuri. Aici nu este vorba de lupte politice de rutină, de hârjoneli între PSD-ALDE vs PNL—USR. Aici nu e vorba de stânga sau dreapta sau de nuanţe fine. Este vorba de destinul României, de soarta unei ţări, de vieţile a milioane de oameni. Cu asta nu te joci!“.

În încheiere, jurnalistul subliniază că nu are de gând nici să tacă, nici să se prefacă şi consideră că a fi un jurnalist neutru „înseamnă să ajuţi trădătorii şi agresorii acestei ţări“.

„S-a văzut câţi ani irosiţi ne-a costat încremenirea lui Iliescu în himera neo-comunistă din perioada ‘90. Noi am făcut-o posibilă prin pasivitatea noastră! Vocile critice au fost prea puţine şi prea slabe.

Astăzi, riscul este şi mai mare. Averile acumulate de cei care îşi doresc, precum Putin, să rămână veşnic la putere şi deasupra legii (şi pentru care Dragnea şi Tăriceanu reprezintă doar cozi de topor) sunt atât de mari încât dacă elimină şi ultimele insule de rezistenţă ale societăţii şi ale statului de drept, nu îi va mai urni nimeni de la putere, pe ei şi pe urmaşii lor, zeci de ani de acum înainte. Rusia, dar şi alte ţări vecine, de abia aşteaptă! Dacă nici acum vocile celor care înţeleg pericolul nu vor suna alarma cu claritate şi cu forţă lupta este ca şi pierdută. Eu unul nu am de gând nici să tac, nici să mă prefac. Nu am făcut-o în cei 30 de ani de când sunt jurnalist, nu am s-o fac nici de acum încolo. Mai mult ca oricând, a fi neutru azi înseamnă să ajuţi trădătorii şi agresorii acestei ţări. Înseamnă să pui banii şi confortul deasupra demnităţii“.

Compania a pus schimbarea pe seama unui proiect de eficientizare a activităţilor din trustul media începând din luna februarie.

