Prima eliminare de la Exatlon 2: Faimoşii au pierdut un membru

Silvia Stroescu, campioană olimpică, mondială şi europeană la gimnastică, este primul concurent eliminat din sezonul al doilea al reality show-ului „Exatlon“, de la Kanal D. Sportiva a fost învinsă în proba eliminatorie de colega sa de echipă, actriţa şi cântăreaţa Lili Sandu.

După ce regulamentul Exatlon s-a schimbat, iar eliminările nu mai sunt făcute prin vot de către telespectatori, la duel intră cea mai slabă concurentă din echipa care pierde jocul pentru imunitate şi o concurentă nominalizată de cea mai bună concurentă a săptămânii

Cea mai slabă evoluţie în prima săptămână de Exatlon România a avut-o fosta gimnastă Silvia Stroescu, ea fiind implicit nominalizată la eliminare.

La polul opus, Ana Georgescu, din echipa Războinicilor, a fost desemnată cea mai bună concurentă, aşa că i-a revenit sarcina de a face o nominalizare. Alegerea ei a fost Lili Sandu, motivând că din cauza accidentării la umăr suferite de actriţă nu mai poate concura la capacitate maximă pentru echipa sa.

Aşadar, Silvia şi Lili au concurat pe un traseu de mai multe ori, plecând de la scorul 5-5. Pentru fiecare tură pierdută, au pierdut şi câte un punct, iar concurenta care a ajuns prima la 0 puncte a fost eliminată, aceasta fiind fosta gimnastă. Ambele concurente din echipa Faimoşilor au jucat accidentate.

Monica Roşu şi Lili Sandu şi-au luat rămas bun de la Silvia Stroescu plângând.

„E destul de complicat. O ştiu pe Silvia de mulţi ani şi am un sentiment ciudat că pleacă. Sper să-şi rezolve problemele cu glezna şi ne vedem acasă“, a declarat Monica Roşu.

„E greu să lupţi împotriva unui om alături de care ai fost şi căruia i-ai ţinut pumnii când juca. E greu să îţi iei la revedere de la un suflet frumos. E o competiţie, înţelegem asta, dar partea umană iese în faţă tot timpul“, a mărturisit Lili Sandu despre despărţirea de Silvia Stroescu, adversara sa de la duel.

„Mi-e foarte greu să mă despart de ele, dar ştiu că Nu vor sta o vesnicie aici, oricum ne vom revedea. Ma bucur ca am avut ocazia sa fiu alaturi de atatia oameni frumosi şi să-mi fac noi prieteni. Din pacate, piciorul mi-a dat de furca, am încercat să duc traseele până la capăt pentru că asta face un campion, strânge din dinţi şi continuă. A fost o întrecere foarte frumoasă alături de colega mea, Lili, şi mă bucur că am făcut parte din această echipă şi le doresc din tot sufletul să câştige“, a spus Silvia Stroescu.