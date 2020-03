Prima declaraţie a Loredanei după ce a semnat cu Antena 1: „E o ipostază inedită pentru mine“

Talent show-ul pentru copii „Next Star“ revine cu un nou sezon din 12 martie, de la 20.00. Emisiunea prezentată de Dan Negru şi Şerban Copoţ va avea un nou juriu, format din Loredana, Ştefan Bănică şi Dorian Popa.







Loredana încheie astfel colaborarea de peste două decenii avută cu postul Pro TV.





„Sunt bucuroasă şi nerăbdătoare să fiu în platoul «Next Star», să începem acest show, să cunosc concurenţii, care nu sunt unii obişnuiţi, ci nişte copii geniali. Cu siguranţă mă voi lăsa şantajată emoţional, cine oare rezistă în faţa copiilor? Şi cred că eu, fiind şi singura femeie din juriu, dar şi mamă, voi fi mai sensibilă la toate momentele care vor fi performate în faţa noastră, pentru că sunt convinsă că vor fi neaşteptate. Copiii sunt inventivi, iar generaţia născută în acest mileniu este incredibilă. Au o imaginaţie nebună. Abia aştept să intru în lumea lor şi împreună să le arătăm celor de acasă cum stăm în 2020 cu pepiniera românească de talente. E o ipostază inedită pentru mine, e un nou început şi abia aştept să-l descoperim împreună, să mergem pe acest drum împreună. Vă aştept cu mare drag la Next Star. Să vă pregătiţi pentru ceva incredibil de frumos“, a declarat Loredana.





„Mă bucur că pot fi în preajma copiilor. Îmi plac copiii şi consider că aceştia pot «provoca» surprize extraordinare, mai ales emoţionale, pentru că ei sunt curaţi, sinceri, adevăraţi. Ei încă nu ştiu să trişeze. De asemenea, mă bucur să mă reîntâlnesc, după atâţia ani, cu Dan Negru şi Loredana, şi să-l cunosc pe Dorian Popa. Am şi emoţii, pentru că mereu am emoţii înainte de un spectacol, concert sau show de televiziune, dar şi o mare curiozitate. Cred că emisiunea are toate atuurile să fie pe placul telespectatorilor, care sper să fie de toate vârstele. Copiii pot crea o emoţie senzaţională şi cred că asta este şi miza show-ului, să aducă emoţie, umor şi bună-dispoziţie“, a spus şi Ştefan Bănică.





„Sunt foarte bucuros, dar şi extrem de emoţionat să fiu din nou la «Next Star», dar şi pentru că fac parte dintr-o formulă de juriu în care se află două mari personalităţi artistice, Loredana şi Ştefan Bănică. Sunt două embleme ale showbiz-ului românesc, iar asta pentru mine reprezintă un mare avantaj, pentru că sunt sigur că în acest sezon voi învăţa, la rândul meu, foarte multe avându-i în preajmă. În privinţa copiilor care vor veni în faţa noastră, voi încerca să îmi dau seama dacă au potenţialul să facă o carieră din ceea ce ne vor prezenta pe scenă, le voi reaminti că şcoala şi învăţătura sunt binevenite în paralel cu orice latură artistică pe care încercăm să o dezvoltăm şi voi încerca să caut la ei această «latură» contemporană, legată de Youtube şi vlogging, la mare modă şi nou venite pe piaţă“, adaugă Dorian Popa.