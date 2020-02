Premiile Oscar 2020. Unde şi de la ce oră se poate vedea LIVE gala

Cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie, la Los Angeles. Lista completă a nominalizărilor la premiile Oscar 2020

Întreaga ceremonie va putea fi urmărită LIVE pe contul de Twitter al Academiei Americane de Film, începând cu ora 3.00, ora României.

Nicio televiziune din ţară nu va transmite în direct Gala Premiilor Academiei Americane de film. Anul trecut, ea a fost transmisă de posturile TV Digi24 şi Film Now.

E! Entertainment, canal de televiziune deţinut de NBC Universal, transmis şi în România din 2009, va avea, de asemenea, transmisiuni în direct de pe covorul roşu de la Gala Oscar 2020.

#OscarsAllAccess is LIVE from the Red Carpet on Twitter this Sunday Feb 9th! ❤️ or RT this tweet for a reminder to tune in #Oscars Sunday! pic.twitter.com/GKgGPTan55