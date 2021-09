Premiile Emmy - RuPaul şi Bo Burnham, „The Crown” şi „Last Week Tonight with John Oliver”, câştigători ai trofeelor Creative Arts

Una dintre ceremonii a fost centrată pe animaţii şi emisiuni de tip reality, iar cealaltă, pe seriale şi programe bazate pe scenarii.

Miniseria „The Queen’s Gambit” intră în cursa pentru Primetime Emmy, acordate duminica viitoare, cu nouă trofee Creative Arts, inclusiv pentru distribuţie.

Ea este urmată de „The Mandalorian” şi „Saturday Night Live”, fiecare cu câte şapte trofee.

Între reţele, Netflix a dominat cele trei gale Creative Arts, cu 34 de victorii, în timp ce Disney+ a primit deja 13, HBO şi HBO Max - zece, urmate de NBC (7), Apple TV Plus (6) şi VH1 (5).

Prima ceremonie Creative Arts a avut loc vineri seară. „The Queen’s Gambit”, „The Mandalorian”, „Saturday Night Live”, „The Crown” şi „Pose” se numără între principalii câştigători ai primei runde Creative Arts Emmy Awards, care au fost acordate la Los Angeles.

Cea de-a 73-a ediţie a Primetime Emmy Awards, găzduită de Cedric the Entertainer, va avea loc pe 19 septembrie, cu prezenţă fizică limitată, la Los Angeles, şi va fi transmisă de CBS şi Paramount Plus.

HBO şi HBO Max au primit împreună sezonul acesta 130 de nominalizări, fiind urmate de Netflix, cu 129. Disney Plus a primit 71 de selecţii.

„The Crown” (Netflix) şi „The Mandalorian” (Disney Plus) au primit cele mai multe nominalizări, câte 24, urmate de „WandaVision” (23; Disney Plus), „The Handmaid’s Tale” (21; Hulu), „Saturday Night Live” (21; NBC), „Ted Lasso” (20; Apple TV Plus), „Lovecraft Country” (18; HBO), „The Queen’s Gambit” (18; Netflix) şi „Mare of Easttown” (16; HBO).