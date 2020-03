Povestea stewardesei crescute în orfelinate care l-a cucerit pe Călinescu şi a primit Golden Buzz: „Muzica m-a salvat“ VIDEO

Aura Marcu are 35 de ani şi este stewardesă de doi ani şi jumătate, dar are şi o voce specială.

În cea mai recentă ediţie „Românii au talent“, Florin Călinescu, impresionat până la lacrimi de prestaţia concurentei care a interpretat o piesă ce aparţine muzicii clasice, a apăsat butonul auriu pentru a o trimite direct în semifinale. Actorul a urcat apoi pe scenă şi a luat-o în braţe pe femeie.

„Am văzut lacrimi în ochii lui (Florin Călinescu – n.r.), am văzut că a ajuns emoţia concurentei la el şi m-a impresionat foarte tare“, a mărturisit Andra.

„Meriţi din plin bucuria asta. Felicitări!ׅ“, i-a transmis Andi Moisescu, pe fundal auzându-se sute de aplauze venite din public.

Originară din Bacău, Aura are o poveste de viaţă emoţionantă. Mama ei are probleme psihice, ea a crescut prin orfelinate, în timp ce tatăl ei nu mai trăieşte.

„Eu practic m-am trezit într-un orfelinat. Ştiu că am fost dată la două zile după naştere de către bunicul meu şi unchiul meu pentru că reprezentam o ruşine în familie pentru că mama m-a născut devreme.

După aia am fost informată că tata a murit şi am crescut cu vina asta, că după ce am venit eu s-au destrămat toţi. Mama a înnebunit, din păcate, în urma a ceea ce a pierdut – copilul -, a fost închisă, din ce am înţeles, într-un spital.

„Am schimbat 11 centre de plasament, dar asta într-un fel sau altul m-a întărit, pentru că am început să învăţ să fiu indepedentă, să înfrunt viaţa, greutăţile, pentru că acolo era ca în junglă aşa, care pe care. Ajungeai să te duci să le speli picioarele celor mari. Aproape că mă obişnuisem să îmi iau bătaie în fiecare zi“, a mai spus Aura.

În prezent, concurenta lucrează la o companie aeriană ca stewardesă, profesie despre care spune că o iubeşte, dar nu mai mult decât muzica clasică, după ce în trecut a urmat cursurile Conservatorului din Iaşi şi Liceul de Artă din Bacău.

„Cred că job-ul l-am ales pentru că am crescut practic cu sunetul avioanelor, lângă aeroport era centrul unde am fost eu crescută. Zi şi noapte auzeam zgomotul avioanelor şi mă uitam la cer şi am zis că într-o zi o să zbor şi eu, dar nu ştiu dacă credeam ce spuneam. Pur şi simplu mă uitam la cer şi visam.

Aura are şi alte hobby-uri. Îi place să deseneze şi să scrie poezii, dar care au o tentă pesimistă. „Încă mai am momente, momente de fericire pură, când nu sufăr, dar lupt, lupt să fac o parte din lucruri şi să rămân conectată la prezent“, a explicat ea.

„Cred că muzica m-a salvat. Acolo am găsit refugiul, descărcarea, casa pe care o căutam. Visul meu este să cant. Pur şi simplu să cânt. Să transmit oamenilor ce e frumos în interior“, a mărturisit Aura.