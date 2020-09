Povestea impresionantă a Georgianei Lupu, concurentă la iUmor. S-a născut în puşcărie şi este dublă campioană la bob: „M-a fascinat autoironia ei“ VIDEO

Deşi s-a înscris la casting în fiecare sezon „iUmor“, Georgiana Lupu, în vârstă de 23 de ani, şi-a făcut curaj abia anul acesta să urce pe scenă, iar prezenţa ei s-a dovedit a fi o surpriză pentru cei trei membri ai juriului, Delia, Cheloo şi Bendeac.

Povestea Georgianei Lupu, din Bacău, este o lecţie de ambiţie şi de curaj, iar autoironia a ajutat-o să depăşească orice situaţie. Tânăra s-a născut în penitenciar, nu şi-a cunoscut niciodată tatăl de origine congoleză, şi a copilărit într-un centru de plasament până când i-a fost descoperit potenţialul sportiv.

După ce a părăsit centrul de plasament, la vârsta de 18 ani, Georgiana a început să practice sportul de performanţă, din care spera să îşi poată câştiga de una singură existenţa. De-a lungul carierei în sport a obţinut peste 80 de medalii şi a ajuns dublă campioană naţională la bob, în 2018, şi vicecampioană naţională la atletism. „M-am descărcat prin sport, mi-a plăcut şi adrenalina foarte mult“, a povestit tânăra.

Pe scena „iUmor“, Georgiana a avut un număr de stand-up, care i-a impresionat pe cei trei membri ai juriului, iar Dan Badea a izbucnit la un moment dat în lacrimi, înduioşat de povestea concurentei.

„M-a fascinat autoironia ei, iar în momentul în care s-a terminat numărul ei şi am văzut că această autoironie este foarte naturală. În această situaţie, povestea ei a completat totul“, a spus Bendeac.

„N-am mai auzit o poveste atât de impresionantă de când sunt aici şi pe cineva care să fi depăşit atât de multe vicisitudini“, a adăugat el. „Rar mi-a fost dat să întâlnesc nişte oameni atât de «iubibili» de la prima respiraţie. Eşti minunată şi ai şanse să câştigi acest sezon!“, i-a mai spus actorul.

„Mi s-a părut un număr extraordinar de critică autoconstructivă, continuă să faci ceea ce faci“, a adăugat Cheloo.

„Pare un copil care s-a luptat cu multe lucruri, a crescut în nişte condiţii vitrege, şi faptul că poate să zâmbească şi să vină aici să facă un număr de stand-up despre rasism, înseamnă că trebuie să fii foarte echilibrat şi foarte inteligent emoţional“, a spus şi Delia.

Georgiana Lupu: „Nu îmi cunosc tatăl, dar îl iubesc“

Georgiana Lupu a crescut fără părinţi, fiind abandonată în orfelinat. Lipsită de şansa de a fi adoptată de o familie, în perioada petrecută în 7 orfelinate, Georgiana îşi cunoaşte mama naturală abia la vârsta de 8 ani, dar nu ştie cine îi este tatăl. „Nu îl cunosc pe tata, dar îl iubesc“, a spus ea pe scena „iUmor“.

În luna martie a acestui an, Georgiana a fost prezentă şi în platoul emisiunii „Acces Direct“. A povestit că mama a abandonat-o la naştere, că a ajuns în grija Protecţiei Copilului de la Bacău şi că a făcut tot ce îi stă în putere pentru a-şi găsi tatăl. I-a cerut ajutorul până şi mamei ei, însă femeia nu a vrut să-i ofere mai multe informaţii. În plus, mama ei a povestit că a abandonat-o pentru că avea, la rândul ei, o viaţă foarte grea, fiind crescută tot în orfelinat. „Am furat pentru mâncare şi mi-au dat şase luni. Şi am născut-o acolo“, a declarat mama Georgianei.

În continuare, întrebată dacă ştie orice informaţie despre tatăl Georgianei, mama sa a declarat că nu este în România şi că a ajuns să-l cunoască întâmplător, pe stradă. Între ea şi bărbat ar fi fost vorba despre o aventură, notează click.ro.