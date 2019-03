Povestea „gunoierului“ din Londra, apreciat pe scena Românii au talent. Călinescu: „Mai bine gunoier decât premier“ VIDEO

Erik Tudoran a făcut beatbox pe scena „Românii au talent“, unde şi-a spus şi povestea de viaţă.

Membrii juriului l-au admirat pentru momentul de pe scenă, dar mai ales pentru asumarea cu care a declarat că este gunoier, motiv pentru care l-au trimis în etapa următoare cu patru de „Da“.

„Vin la Românii au talent să demonstrez că fiecare om îşi poate atinge visurile, fie că e un gunoier, fie că e un inginer“, mărturiseşte Erik.

Florin Călinescu realizează o comparaţie între ocupaţia concurentului şi cea a unui membru de Guvern sau Parlament: „Mi se pare mult mai onorabil decât, de exemplu, să fii membru într-un Guvern sau parlamentar. Din punctul ăsta de vedere cred că e clar, s-a răsturnat puţin tabla meseriilor şi mai bine gunoier la Londra decât prim-ministru, al doilea ministru sau şef de...“.

„Respect total“, spune Andi Moisescu referitor la faptul ocupaţia lui. „Este vorba despre modele şi despre puterea exemplului“, spune şi Mihai Petre.

FOTO Captură video Pro TV

Erik face beatbox de 11 ani şi spune că are un stil aparte, „are sunetele lui“, nu s-a inspirat de la niciun alt beatboxer. După momentul lui pe scena „Românii au talent“, Andi Moisescu i-a spus: „Eşti bine, Erik, eşti foarte bine. Ai tot respectul meu pentru tot ceea ce faci. Ştii ritmul, te joci, ştii ce înseamnă beatbox. Eşti un real om al străzii, în sensul cel mai bun al cuvântului“.

Erik s-a născut în Miercurea Ciuc. A intrat la Facultatea de Studii Europene şi Facultatea de Geografie, în Cluj Napoca, dar n-a terminat niciuna dintre ele, pentru că îl plictiseau cursurile.

S-a întors în Miercurea Ciuc, unde a avut grijă de mama lui, care avea nişte probleme de sănătate, până s-a făcut bine. Părinţii lui sunt despărţiţi şi nu ţine legătura cu tatăl lui. Mama lui deţine o firmă de haine second hand. Erik mai are o soră, care este înfiată.

De patru ani, Erik locuieşte în Anglia, unde a plecat cu gândul să facă beatbox de calitate. Acesta spune că a avut colaborări cu diverşi artişti de beatbox destul de cunoscuţi şi, în momentul de faţă, câştigă ceva bani din muzică, dar mai are un job.

„Am ajuns la Londra pentru că nu prea mai aveam ce să fac în ţară, nu mai aveam posibilităţi de lucru. De patru ani lucrez în acelaşi loc, sunt gunoier. Îmi place ce fac. Mă trezesc dimineaţa la 3.00. În România, până să plec, am fost student, am intrat facultate cu bursă, mergeam la olimpiade, îmi plăcea să învăţ, până când la un moment dat mama s-a îmbolnăvit. Cred că asta m-a maturizat. Am avut momente când era foarte greu“, povesteşte tânărul despre întorsătura din viaţa lui înainte de a da un exemplu concret.

„Stăteam la Crăciun cu câinii. Ţin minte că aveam doar trei lei în buzunar şi i-am luat câinelui nişte mâncare şi eu n-am mâncat. Mi-am promis eu că nu o să mai am un Crăciun aşa greu şi totul trebuie să fie pozitiv în viaţa noastră“, continuă el.

Erik spune că s-ar întoarce în România dacă dacă ar avea show-uri de beatbox regulat, de exemplu, potrivit romaniiautalent.protv.ro . În România, a participat la diverse festivaluri/evenimente (a fost la primele ediţii de Electric Castle, Peninsula – pe vremuri).

