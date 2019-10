Povestea emoţionantă a bunicului de 80 de ani care îşi creşte singur nepoata abandonată de mamă: echipa „Visuri la cheie“ le-a construit o casă de la zero

În ediţia de miercuri, 23 octombrie, a emisiunii „Visuri la cheie“, Dragoş Bucur, Cristina Joia, Laura Boghiu şi Omid Ghannadi au reuşit să aducă o adevărata schimbare în familia Gorodetzchi, unde bunicul Petre şi micuţa Isabela au avut parte de construirea unei case de la zero, echipa fiind profund impresionată de poveste, dar şi de condiţiile în care locuiau cei doi.

Bunicul Petre (80 de ani) este singurul sprijin din viaţa Isabelei, o fetiţă de 9 ani care a fost părăsită de mamă. Bunicul a fost singurul care a vrut să aibă grijă de micuţă şi de atunci îi este mamă, tată şi bunică.

Isabela este un copil nerecunoscut de către tată, iar mama ei, fata bunicului Petre, ar fi vrut să renunţe la ea încă din maternitate şi să o abandoneze în spital. Bunicul Petre a fost cel care a intervenit, a mers la spital şi a luat-o pe Isabela de care a avut grijă de unul singur.





„Am doi copii, un băiat şi o fată, care nici nu ştiu de mine. Nici eu nu vreau să ştiu de ei, mai ales de mama Isabelei, nici nu ştiu pe unde e, ce face. M-au supărat rău de tot. De ce am ajuns aici cu Isabela? Au vrut s-o lase la maternitate, s-o dea. Au vrut s-o vândă! E fata mea acum. Poate fără ea n-aş fi rezistat atât“, a spus bărbatul de 80 de ani.



Ulterior, a urmat o perioadă în care mama Isabelei a părut că se implică în creşterea fetiţei, având grijă de ea, sub supravegherea bunicului. Până într-o zi când acesta a fost chemat la Protecţia Copilului, în urma unor reclamaţii venite din partea vecinilor care spuneau că o auzeau pe micuţă plângând şi ţipând.



Arhitecţii au avut parte de un şoc în momentul în care au păşit în curtea familiei Gorodetzchi. Şi-au dat seama imediat că locuinţa bunicului şi a Isabelei nu poate fi renovată, aşa că s-au hotărât să le construiască o casă de la zero.

Casa în care trăiau de opt ani bunicul Petre şi Isabela, cu două camere, o bucătarie cu pereţii crăpaţi şi un tavan care stătea să cadă pe ei, este făcută din chirpici şi arăta deplorabil.

Cristina, Laura şi Omid au gândit o locuinţă utilă care să îndeplinească toate nevoile celor doi. Casa are o arhitectură deosebită, cu arcade primitoare care fac parte din povestea bătrânelului şi a micuţei sale nepoate.

Prin proiectele lor speciale, arhitecţii au adus, atât în curte, cât şi în casă, elemente din vechea lor viaţă. În doar două zile, Cristina a reuşit să transpună pe pânză emoţia din privirea fetiţei când se uită la bunicul ei. Marea pasiune a lui Petre, aviaţia, a fost prezentă în camera lui prin diferite elemente gândite de Laura ca să-i aducă zâmbetul pe buze.