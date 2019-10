Povestea dramatică a unui concurent de la „Chefi la cuţite“ născut în Afganistan: „Talibanii l-au omorât pe tata în faţa porţii“ VIDEO

În ediţia de luni, 21 octombrie, a show-ului culinar „Chefi la cuţite“, Ali Bezjat a revenit în faţa juriului cu colţunaşi din Afganistan, după ce sezonul trecut nu s-a putut prezenta în bootcamp din cauza unor probleme.

Ali Bezjat este din Afganistan şi are o poveste de viaţă cutremurătoare. Tatăl său a fost ucis de talibani chiar în faţa porţii locuinţei sale, iar de teama acestor ucigaşi concurentul a plecat din ţara sa.

„În Afganistan, talibanii îi ucid pe cei care lucrează pentru stat, pentru armată, pentru americani. Într-o seară eram acasă cu mama, cu tata, cu sora, cu fratele mai mic care era afară şi se juca cu copiii. Era 7 seara. A venit acasă obosit, tremura şi zicea: «Ali, fugi! Ali, fugi, că au venit talibanii». Am fugit pe uşa din spate, tatăl meu a ieşit la ei şi le-a spus că nu sunt acasă de o săptămână. Eu am luat nişte bani de la o vecină şi am fugit cu un taxi până în graniţa Pakistanului. Pe tata l-au tăiat acolo la poartă, l-au omorât“, a povestit Ali Bezjat.

După ce a fugit din ţara lui, a stat 16 ore nemâncat şi nebăut, ascuns într-un TIR. Şoferul nu a ştiut că există refugiaţi în maşină şi, astfel, Ali a ajuns la Rădăuţi, la un cămin. Acolo a învăţat meserie şi limba română.

Concurentul este de meserie bucătar. Ali a mers la şcoală până la 12 ani, dar apoi s-a angajat în armata americană din Afganistan şi a început astfel să muncească de tânăr, iar de mai mulţi ani locuieşte în România, unde este pizzer calificat.