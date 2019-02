Povestea croitoresei de la „Românii au talent“ care a uluit pe toată lumea şi a primit golden buzz de la Mihai Petre: „La început a râs toată lumea de mine“

Mihai Petre, revenit la masa juriului, a oferit primul golden buzz din noul sezon „Românii au talent“, după ce a fost profund impresionat de vocea unei concurente. Este vorba de Ana Maria Pantaze, o croitoreasă în vârstă de 38 de ani din Bucureşti, care a interpretat o piesă a Ettei James… cu vocea lui Janis Joplin.

„Tu eşti esenţa acestui show. Eu am lipsit ceva vreme, dar întotdeauna am crezut că show-ul ăsta e despre oameni ca tine, care vin cu emoţie sinceră şi ne lovesc de ne ia naiba“, i-a spus Mihai Petre după ce a apăsat butonul auriu.

„E frumos, e un privilegiu să asişti la aşa ceva. Mi se pare o poveste uluitoare - croitoreasa care m-a dat pe spate cu vocea ei“, a mărturisit ulterior Mihai Petre.

„Eşti fenomen“, i-a spus şi Andra concurentei. „Mamă... Nu m-a lovit o palmă, m-a lovit un tren, cam aşa a fost. Foarte tare, un moment autentic, nimic studiat acolo. Cu aşa ceva te întâlneşti cel mult o dată într-un sezon, oamenii ăştia sunt apariţii rare“, a declarat şi Andi Moisescu.

Pe lângă interpretarea de excepţie, Ana Maria Pantaze a impresionat şi cu povestea ei de viaţă, demnă de un film. Concurenta nu a urcat niciodată pe o scenă şi spune că s-a apucat de cântat în momentul în care în zona în care locuia s-a deschis un club de karaoke.

„La început, am mers să beau un suc şi să mă uit, după care am prins curaj şi am început să cânt. La club se cânta numai în engleză, nu aveau piese în română. Prima dată a râs toată lumea de mine, pentru că nu pronunţam corect titlul piesei, «Ciquitita», eu îi ziceam altfel, dar încet, încet a început să-mi placă să cânt la karoke. Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce şi că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin să mă distrez la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii: «Du-te, du-te şi fă ceva!» Şi m-am dus (râde)“, a povestit Ana Maria Pantaze.

Croitoreasa de la „Românii au talent“ a mărturisit că nu se aştepta la o asemenea reuşită, ba din contră: „Nu mă aşteptam, sincer, să iau niciun Golden Buzz, mă aşteptam să nu iasă deloc bine, dar a ieşit bine, am avut oameni care m-au susţinut şi care m-au împins un pic de la spate să am încredere în mine. Nu mă aşteptam ca Mihai Petre să îmi dea un Golden Buzz, a fost super, emoţiile au fost mari şi sunt şi acum“.

Ana Maria Pantaze, care mărturiseşte că ascultă aproape orice muzică, dar cu precădere operă, clasică şi jazz, spune că părinţii nu şi-au permis să o trimită la cursuri de canto, pentru a-şi cultiva vocea, aşa că a ajuns să facă croitorie

„Timpurile erau altfel. Atunci când eram eu mică era mai greu, trebuia să dai foarte mulţi bani şi părinţii mei nu au avut bani atât de mulţi încât să mă trimită la o şcoală de canto. Prima oară am făcut balet, pe urmă de la balet m-am dus la dansuri clasice, după aia m-am dus în croitorie pentru că nu am mai avut bani să continui. Şi ăsta a fost jobul pe care l-am continuat“, a povestit semifinalista „Românii au talent“.

Mai mult decât atât, Ana Maria Pantaze a dat dovadă de modestie în momentul în care a fost întrebată ce ar face dacă ar câştiga marele premiu: „Încă nu m-am gândit, sincer, la premiu. Întâi să văd dacă ajung în finală şi apoi poate că m-aş gândi. Sunt mai multe opţiuni. Una ar fi să ajut pe cineva. Am o prietenă care are un băieţel ce are nevoie de ajutor. Să-l ajut pe el. Şi probabil ar mai fi altceva, nu e doar asta. Dar până ajung acolo mai e. Momentan nu mă gândesc la premiu“.