Povestea concurentului de la „Românii au talent“ care a făcut show-uri pentru Bush şi Băsescu: „Există riscul de a paraliza, dar nu sunt încă pregătit să renunţ“

Lucian Răducanu a avut unul dintre cele mai apreciate momente ale celei de-a şasea ediţii a noului sezon „Românii au talent“. Costumat în vampir, tânărul a făcut o serie de acrobaţii spectaculoase la înălţime, show pentru care a dezvăluit că a muncit din greu timp de trei săptămâni.

„Detaliile mi se par fascinante şi admir oamenii care sunt oarecum perfecţionişti şi atenţi la detalii, pentru că asta înseamnă să creezi un număr bun“, i-a spus Mihai Petre. Membrii juriului au mărturisit chiar că în momentul în care l-au văzut pe scenă au crezut că este străin. „Când l-am auzit că spune «Bună seara»... M-a prins nepregătit, din acest motiv nici n-am ştiut ce să mai spun. Am fost convins că e un artist din afară şi lucrul care m-a convins a fost grija la detalii pe care noi nu prea o avem“, a explicat Andi Moisescu.

Totuşi, sportivul întâmpină şi grave probleme de sănătate după accidentările repetate, dezvăluind că a dezvoltat şapte hernii de disc, iar medicii l-au avertizat că ar putea paraliza dacă nu renunţă la exerciţiile solicitante. Acrobatul spune însă că nu e pregătit sufleteşte să-şi abandoneze pasiunea.

„Îmi place atât de mult ceea ce fac. Îmi place atât de mult adrenalina încât am început să fac şi cascadorii. Adrenalina, de fiecare dată ne-o dorim mai mult şi mai mult. Riscurile sunt foarte mari, dar mi le asum. În urmă cu patru luni am avut o accidentare puţin mai gravă, mi-a dăunat şi coloanei vertebrale, am ajuns la şapte hernii de disc, dar cred că tot ceea ce se întâmplă pe scenă mă face să uit de aceste dureri măcar pentru o perioadă. Există riscul de a paraliza, dar eu încerc mă mint şi merg mai departe, chiar dacă doctorii mi-au spus să mă opresc. Nu pot renunţa, cred că dacă aş face asta aş suferi foarte mult. Nu cred că sunt încă pregătit să sufăr sufleteşte, aşa că prefer să sufăr fizic“, a mărturisit Lucian Răducanu.