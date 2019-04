Povestea concurentei de 60 de ani care a impresionat la „Cântă acum cu mine“: locuieşte în Italia şi a revenit pe scenă după 20 de ani VIDEO

La vârsta de 60 de ani, Silvia Mitrache a ridicat 97 din cei 100 de membri ai juriului cu interpretarea piesei „What’s love got to do with it“ (Tina Turner). Femeia nu a impresionat doar cu vocea şi timbrul ei, ci şi cu povestea de viaţă.

Solista, care a revenit pe scenă după mai bine de 20 de ani de pauză, are o poveste emoţionantă: „Am 60 de ani şi sunt o luptătoare, sunt o femeie veselă, foarte pozitivă. De aproape 30 de ani trăiesc în Italia. Am muncit ca babysitter, îngrijitoare pentru bătrâni, cameristă. Îmi este dor să cânt pe scenă şi îmi dau seama că niciodată nu este prea târziu“.

Toţi cei prezenţi au fost profund impresionaţi de interpretare, iar reacţiile celor care au auzit-o cântând s-au rezumat la doar câteva propoziţii. După ce a reuşit să ridice 97 din cei 100 membrii ai juriului, Cabral a spus: „Cum poţi să plângi cu lacrimi şi să cânţi în acelaşi timp?“.

„De când ai intrat pe scenă m-a bufnit plânsul. Am ştiut că eşti minunată. N-am cuvinte... nu se poate“, a fost reacţia artistului de cabaret Rusty.

„Doamnă, sunteţi o artistă adevărată, cum vedem noi pe la televizor şi în postere. Vă mulţumesc din toată inima mea pentru că aţi venit aici să ne bucuraţi pe noi toţi“, a afirmat şi Coiotu’.

Şi Lori i-a adresat concurentei cuvinte de laudă: „Ai un look absolut mondial. Cum eşti îmbrăcată poţi să cânţi pe orice scenă a lumii, dar şi vocea ta care spune nişte poveşti, care are încrustată în ea o viaţă de femeie puternică. Sunt convinsă că ai trecut prin foarte multe“.

Căpitanul celor 100 a întrebat-o pe Siliva de ce a revenit pe scenă după atât de mulţi ani. „Am plecat din ţară la momentul nepotrivit, am cântat o perioadă în Italia, după aceea am pornit pe drumul muncii, pentru că nu am reuşit. Acolo nu te aşteaptă nimeni. Şi regret că am plecat. Regret“, i-a răspuns femeia.

Femeia a intrat la duel cu Tina Roman, unde a cântat „It’s a Heartache“ (Bonnie Tyler), moment cu care a emoţionat, de asemenea, şi a reuşit să ridice 92 din cei 100, ajungând astfel în finala „Cântă acum cu mine!“.

