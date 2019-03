Povestea americanului care a uluit cu un număr de contorsionism la Românii au talent: a fost abandonat de părinţi. Cine l-a convins să vină în România VIDEO

Kidd Strobe, pe numele său de scenă Bonebreaker, este originar din San Francisco. Acesta a participat în trecut şi la „America’s Got Talent“ şi este celebru în mediul online, clipurile sale având zeci de mii de vizulizări pe YouTube.

Tânărul a mărturisit că practică contorsionismul încă din adolescenţă, iar în America este deja cunoscut, având multe spectacole şi contracte. Bonebreaker a mărturisit şi că nu a avut o viaţă uşoară, fiind abandonat de părinţi din cauza lipsurilor financiare.

„Numele meu este Eric Bossett, numele de scenă este Kidd Strobe, mai sunt cunoscut şi ca Frenchiebabyy. Am 24 de ani şi sunt din California. În America sunt un artist profesionist, dansez în spectacole, am multe contracte. Sunt contorsionist. Părinţii mei nu m-au sprijinit în ceea ce fac. Am trecut prin multe. Părinţii mei m-au abandonat pe marginea autostrăzii din cauza situaţiei în care ne aflam. Dar asta m-a făcut să fiu o persoană mai puternică şi să-mi doresc să arăt lumii ceea ce pot să fac“, a povestit tânărul.

Kidd a mărturisit şi că a început să-şi câştige existenţa prin reprezentaţii pe stradă şi pe la metrou, alături de câţiva prieteni.

„Am început să fac reprezentaţii stradale de la 17 ani. Am început să dansăm folosind barele prin metrouri, plimbându-ne prin tot oraşul, pe zona de coastă. Aşa am început să ne câştigăm existenţa. Îmi place să văd oamenii fericiţi. Mă văd făcând asta toată viaţa. Ador să fiu pe scenă, să văd oamenii cum o iau razna când îmi sucesc mâinile. E o nebunie, îmi place. Să mă aflu aici, la Românii au talent, înseamnă enorm pentru că îmi pot arăta talentul unui public nou. Sunt aici acum şi sunt pregătit să-i şochez pe toţi“, a declarat contorsionistul în interviul de prezentare.

Tânărul a povestit, de asemenea, că a venit la Românii au talent chiar la îndemnul lui Smiley, pe care l-a cunoscut în America: „Am aflat de Românii au talent când mă aflam la Studiourile Fever din Hollywood. Acolo, tovarăşul meu Jones mi-a făcut cunoştinţă cu Smiley. Deodată s-a produs o conexiune. Am început să dansez, să-mi succesc membrele. Când Smiley m-a văzut, a exclamat: «nu-mi vine să cred! Sunt gazda unei emisiuni». El mi-a zis de Românii au talent: «Mi-ar plăcea să vii». Nu-mi venea să cred. Mi-a zis «Da, da, vii ca la mine acasă».





De asemenea, Kidd Strobe a jucat în reclame şi numeroase clipuri, extrem de apreciate în mediul online. Pe lângă faptul că este dansator profesionist, acesta s-a apucat în ultimul timp şi de rap. „Nu am lăsat niciodată pe cineva să-mi spună că nu pot“, declară Kidd Strobe, adăugând că secretul succesului lui este foarte multă muncă.



„Încă nu-mi să cred că eşti real. De aceea, trebuie să mă conving de asta, că eşti o persoană reală, cu picioarele pe pământ şi, ca să fie mai simplu, voi apăsa acel buton“, a spus Andi, care a urcat apoi pe scenă pentru a-l îmbrăţişa pe bărbat.





„Până la urmă, despre asta este vorba la Românii au talent. Despre celebrarea talentului. Iar ceea ce am avut aici în seara asta este ceva ce n-am mai văzut niciodată“, a continuat el.