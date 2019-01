Posturile care fac parte din lista must carry 2019: ce noi televiziuni sunt obligaţi cabliştii să preia

Din lista must carry 2019 fac parte 32 de televiziuni, pe lângă posturile publice (TVR 1, TVR 2, TVR 3 şi cele regionale), dar şi TV5.

Întrucât este realizată în funcţie de audienţa la nivel naţional înregistrată în anul precedent, lista este deschisă în premieră de postul de ştiri România TV, notează Paginademedia.ro , care a şi publicat lista must carry 2019.

Magic TV, Rock TV, Cinethronix, Medika TV, Bucureşti TV şi NCN se numără printre noile posturi intrate în lista must carry 2019.

Amintim că, în ultimul an, din lista must carry au ieşit posturile grupului Intact – Antena 1, Antena 3, Antena Stars, Happy Chanel, Zu TV – şi Kanal D , ceea ce înseamnă că operatorii de cablu vor trebui să plătească pentru a avea aceste televiziuni în grile. De altfel, Pro TV şi posturile din acelaşi trust au ieşit din lista must carry încă din 2013.