Pandemia de COVID-19 a umbrit sezonul premiilor la Hollywood, cu serate VIP şi cadouri luxoase: Vor fi probabil în pat cu smoking şi pantalon de pijama

"Dacă un studio lansează un film, acesta va organiza o mulţime de evenimente şi va invita oameni pentru a se întâlni cu echipa", explică Tim Gray, specialist în premii pentru revista de referinţă Variety.

"Aceste filme par să devină candidaţi mai serioşi pentru că sunt remarcate", spune expertul, care subliniază că "nu a mers la niciun eveniment de acest gen anul acesta".

Industria a sperat un timp la o revenire la normal, dar explozia de cazuri de Covid-19 din sudul Californiei, iarna aceasta, a redus organizarea seratelor VIP cu prezenţa celebrităţilor, a jurnaliştilor şi a juriilor premiilor cinematografice.

Specialiştii în comunicare au fost nevoiţi să improvizeze, renunţând la întâlniri în palatele din Los Angeles în favoarea unor videoconferinţe: toate întâlnirile şi interviurile cu staruri s-au derulat prin intermediul internetului, aproape ca banale şedinţe de birou.

"Am fost foarte strict şi am evitat orice întâlnire în carne şi oase. Şi trebuie să spun că studiourile şi posturile de televiziune au fost foarte înţelegătoare", a spus Scott Feinberg, expert de la The Hollywood Reporter. "Toată lumea a trebuit să se adapteze".

Chiar şi Globurile de Aur au renunţat la seratele lor cu şampanie, întâlniri aşteptate de toţi cei de la Hollywood, în favoarea unei ceremonii în special virtuale în timpul căreia laureaţii vor primi trofeele la domiciliu.

"Viaţa continuă, cât de bine se poate... singura altă opţiune era de a anula totul şi asta ar fi transmis un semnal greşit, ca şi cum ai agita drapelul alb", a declarat pentru AFP Eugene Levy, star în serialul "Schitt's Creek".

Globurile de Aur ar trebui totuşi să păstreze un ton lejer, mai spontan şi destins decât serioasa gală Oscar.

"Veţi vedea probabil câteva pahare de alcool care nu s-ar afla acolo dacă ar fi fost gala Oscar prin Zoom", se amuză Feinberg. "Pentru că la Globurile de Aur poţi să fii un pic nebun".

Membrii Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (HFPA), organizatoarea evenimentului, adoră starurile şi sunt adesea criticaţi pentru înclinaţia lor de a favoriza faima în detrimentul talentului atunci când îşi acordă premiile.

Anul acesta, "starurile nu vor mai fi în sala de la Beverly Hilton (...). Oamenii care vor privi ceremonia se aşteaptă să simtă altceva decât: "Oh, sper că "Mank" va câştiga!", spune Pete Hammond de la site-ul de specialitate Deadline. "Cred că ambianţa va fi în întunecată. Trebuie să facă mai mult pentru a fi amuzant", estimează el.

Amanda Seyfried, favorită la categoria "cel mai bun rol secundar" pentru "Mank", a explicat într-un panel cu jurnalişti prin Zoom că intenţionează să-şi petreacă duminica urmărind ceremonia acasă "cu toţi cei care contează în viaţa mea, chiar şi cu câinele meu".

"Cum are loc noaptea, vor fi probabil în pat cu smoking şi pantalon de pijama", a spus actorul britanic Nicholas Hoult.

Pentru cei care, din contră, încearcă să pătrundă la Hollywood, aceasta este una dintre ocaziile incredibile pe care le vor rata pentru a vedea şi a fi văzuţi cu scopul de a-şi impulsiona cariera.

"Când vorbim cu ei este puţin dulce-amar", spune Nathalie Dubois, care organizează în mod obişnuit distribuirea cadourilor în camere de hotel de cinci stele înaintea Globurilor de Aur. De obicei, erau multe vedete care primeau masaje gratuite, şampanie şi îşi alegeau bijuterii. Anul acesta, Dubois a fost nevoită să se rezume la un "drive-in", unde cadourile sunt plasate direct în portbagajul vedetelor, care acceptă sejururi în Tahiti fără să iasă din vehicul.

Ceremonia Globurilor de Aur de anul acesta va fi găzduită de actriţele Tina Fey, din New York, şi Amy Poehler, din Los Angeles. Ele au mai avut acest rol la ediţiile din 2013 şi 2015.

Gala Globurilor de Aur va fi transmisă de NBC pe 28 februarie şi va fi disponibilă, ziua următoare, pe platforma Peacock.

Show-ul dinaintea ceremoniei va fi transmis pe contul de Twitter @goldenglobes şi pe site-ul evenimentului.