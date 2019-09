O şedinţă CNA cu Denise Rifai invitată a fost suspendată după ce moderatoarea de la Realitatea TV nu a putut fi oprită: „Mă simt sub un asalt de jigniri continue“

Denise Rifai a sesizat CNA după ce a fost făcută, printre altele, „jihadistă“ şi „miss Piggy“ de către Mircea Badea . Cazul a fost analizat în şedinţa de marţi, când nu a trecut nicio propunere de sancţionare.

Astfel, moderatoarea emisiunii „Legile Puterii“ a cerut CNA reanalizarea cazului şi să vină în faţa forului pentru a-şi prezenta poziţia.

În noua şedinţă de joi, 5 august, au venit din partea Realitatea, Edward Pastia, director executiv al Realitatea TV, Denise Rifai, realizatoare a emisiunii „Legile Puterii“, producătoarea emisiunii „Legile Puterii“ şi Mihăiţă Avram, care reprezintă de obicei postul în relaţia cu CNA.

Potrivit Pagina de Media , s-au încins spiritele în şedinţa care a durat aproximativ două ore, şi chiar a fost suspendată vreme de 10 minute, după ce Denise Rifai „nu a mai putut fi oprită“. Debitul verbal al moderatoarei de la Realitatea i-a acoperit pe membrii CNA.

Denise Rifai a repetat că nu vrea amenzi în bani pentru Antena 3, ci doar ca Mircea Badea „să fie oprit“.

Denise Rifai, în debutul şedinţei: „Mi-aş fi dorit să fi venit aici poate după ce m-aţi fi ajutat deja. Am venit să vă rog şi nu o să plec de aici până nu o să am măcar promisiunea din partea dumneavoastră că sunteţi pentru noi, jurnaliştii, instanţa care trebuie să reglementeze tipul acesta de abuz şi de derapaj pe care jurnalistul Mircea Badea îl face în mod constant şi repetat ori de câte ori probabil are câte o zi mai nefavorabilă domniei sale.“

Ea a continuat: „Mă simt jignită. Mă simt sub un asalt de jigniri continue care sunt total în contra dreptului meu la imagine, dreptului meu la demnitate, reputaţiei mele de jurnalist şi libertăţii mele religioase. Domnul acesta nu respectă nimic. Ce face acum este doar o mostră din ce face Mircea Badea în mod constant. Eu nu sunt teroristă. Eu nu sunt jihadistă. Aparţin vreunei grupări teroriste? Aparţin ISIS? Aparţi Al-Qaeda? Nu mai vorbim de faptul că mă facă purcică în călduri sau Miss Piggy în crize maxime. Nu contează că mă vede slabă, urâtă, grasă, frumoasă, omul acesta mă face teroristă în fiecare zi, când are chef şi după aceea nu i se întâmplă nimic. Asta nu este presă, acesta nu este limbaj, acaesta nu este abordare de jurnalist, în prime-time, la un post public de televiziune.“

Tonul Denisei Rifai a determinat o reacţie din partea şefei CNA, Monica Gubernat, cea care a decis suspendarea şedinţei: „Dacă nu coborâţi tonul, nu o să putem discuta rational.“

„Mă jigniţi, doamna Gubernat. Cred că pe Mircea Badea ar trebui să-l jigniţi, nu pe mine. Dumneavoastră v-ar conveni să vă facă un om teroristă? E o acuzaţie foarte gravă“, a continuat Rifai.

Un membru CNA a încercat o altă strategie pentru detensionarea momentului.

„Sunt de partea dumneavoastră. Vă înţeleg foarte bine şi empatizez cu dumneavoastră, în cel mai sincer mod. Menţiunea mea este: Dacă vreţi respect, încercaţi să daţi şi dumneavoastră puţin respect. Sau să fiţi mai sensibilă. Am văzut că sunteţi foarte sensibilă la chestiunile astea şi mă bucură acest lucru, fiindcă sper că de acum în acolo şi la alte speţe atât de sensibile, veţi fi şi dumneavoastră mai atentă“, i s-a adresat Orsolya Borsos.

În încheiere, Orsolya Borsos, membru CNA, care a şi făcut o serie de sesizări când Realitatea TV a avut derapaje în dezbaterile despre minoritatea maghiară, a remarcat:

„Nu pot să trec cu vederea ipocrizia (Denisei Rifai - n.r.). Nu poţi să ceri respect fără să acorzi respect.“





Într-un interviu pentru Pagina de Media , Denise Rifai a declarat că-l va da în judecată pe Mircea Badea pentru jignirile constante la adresa ei. „M-am săturat să fiu făcută în fel şi chip. Îl anunţ pe această cale pe Mircea Badea că îl aştept la Tribunal. E cea mai frumoasă invitaţie pe care pot să o fac acestui individ, care are probleme (…). Domnul Mircea Badea iese la televizor şi jigneşte, atât. Eu sunt una din persoanele jignite de el în mod constat. Domnul Badea atât face, atât ştie şi atât poate. E ciudat că la o emisiune televizată şi cu un public atât, unde Mircea Badea e o figură consacrată, să auzi continuu o serie întreagă de jigniri. Dacă acesta este tipicul emisiunii lui Mircea Badea, avem o problemă“, a spus realizatoarea. Rifai a menţionat că va face şi o plângere la CNA: „Voi formula o sesizare pe care o voi adresa CNA cu privire la acest delir verbal al acestui om, care în mod constant mă jigneşte pe un post public de televiziune, fără ca nimeni să-l oprească. Asta nu e presă. Eu nu ştiu cum îi este permis să vorbească aşa, nu înţeleg cum CNA-ul nu l-a sancţionat până acum. Are probleme? Să şi le spună în baie dimineaţa.“



