O nouă eliminare în tabăra Tigrilor, la Survivor România

Emisiunea de marţi a început cu un nou traseu pe care Tigrii şi Vulturii s-au duelat pentru jocul de comunicare. Telespectatorii au asistat la a treia ştafetă a săptămânii, pe care Vulturii şi-au adjudecat-o. Miza jocului a fost una pe măsură, mesaje de la cei dragi.

La finalul serii a venit momentul în care s-a anunţat persoana care părăseşte competiţia. Relu Pănescu este unul din veteranii acestei competiţii care părăseşte Survivor România după ce a obţinut cele mai puţine voturi din partea telespectatorilor. Acesta a fost propus, luni, de către echipă spre eliminare. Ceilalţi doi coechipieri propuşi spre eliminare au fost TJ Miles şi Mari Fica.

"Am ajuns să apreciez enorm de multe lucruri. În toată viaţa mea, în aproape 51 de ani pe care îi am, nici măcar o zi nu am trăit în asemenea condiţii. Este incredibil ce am putut să trăiesc în cele aproape 3 luni, aici", a declarat Relu Pănescu la final.





Luni seară, CRBL a părăsit competiţia Survivor din motive medicale.