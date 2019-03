O nouă eliminare la Asia Express: „Am ştiut că suntem ultimii tot drumul“. Gina Pistol, în lacrimi VIDEO

După cursa pentru ultima şansă, în cutie s-a aflat un elefant roşu, ceea ce a însemnat ca echipa formată din Anca Sigartău (51 de ani) şi fiul ei, Teodor (27 de ani), să fie eliminată de la „Asia Express - Drumul Elefantului“.

La aflarea deznodământului în ceea ce îi priveşte pe cei doi, Gina Pistol a început să plângă şi l-a îmbrăţişat pe Teodor. „Asta înseamnă că aventura Asia Express se încheie pentru voi. Îmi pare rău“, le-a spus prezentatoarea cu lacrimi în ochi.

„Nu mai aveam nicio speranţă. Ştiam că va fi roşu. Poate 0,0001% să fi fost verde. Am ştiut că suntem ultimii tot drumul“, a declarat Anca Sigartău la aflarea clasamentului.

Întrebată cum a fost aventura de la Asia Express, actriţa a răspuns: „A fost cu bune şi cu rele. A fost acea experienţă extraordinară, indiferent de orice greutăţi“.

„Nu regret că am părăsit această competiţie pentru că are şi părţile rele. Vorba Margăi, te transformi într-o altă persoană şi dacă nu mai am nicio plăcere să trag şi să mă simt bine participând în această competiţie, nu are rost“, declară Teo.

În replică, mama lui spune: „Eu nu cred, eu cred că momentul ăsta e ăla în care vulpea ajunge la struguri şi zice că sunt acri. Eu cred că dacă ai fi câştigat şi ai fi mers mai departe, nu cred că ai fi spus vreodată chestia asta. Toţi avem momentele acelea în care suntem obosiţi şi e o competiţie grea, dar amândoi ştiam că puteam merge mai departe, că nu suntem chiar aşa o echipă de doi lei“.





„A fost o experienţă extraordinară. Nu se poate compara cu nimic. Sunt extrem de mândră că am venit şi că am reuşit chiar şi atât de puţin cât am dus-o. Dar am reuşit, am mers înainte“, încheie Anca Sigartău.



Jojo se declară tristă că cei doi au părăsit competiţia: „Îmi doream ca Anca şi Teo să rămână, pe bune, ne-am ataşat foarte mult de ei şi o să continuăm să fim alături de ei şi când ne întoarcem acasă. Ne-am împrietenit, cu siguranţă“.

Aseară, vedetele au avut de îndeplinit o ultimă probă de foc pentru a obţine imunitatea în prima etapă din India. Aceştia au fost serviţi cu un preparat indian tradiţional, extrem de picant, pe care l-au mâncat ca în familiile hinduse, cu mâna, de pe o frunză. Anca Sigartău, Teodor, Jojo şi Paul Ipate s-au calificat automat în cursa pentru ultima şansă din cauza faptului că au ajuns pe ultimele două locuri, iar CRBL şi Oase au fost nominalizaţi de către colegii de cursă, însă, în cele din urmă, au fost salvaţi.

La finalul probei au existat însă şi mici înţepături între concurenţi. Cutia în care se afla elefantul de care depindea soarta Ancăi Sigartău şi a lui Teodor în concurs se afla la Ana Morodan şi Adi Teleşpan.

„De la ei nu poate să vină nimic bun“, a fost reacţia Ancăi Sigartău. Ca replică, Teleşpan spune în testimonial: „Dacă nu ar fi atât de cald, chiar m-ar lăsa rece reacţia ei“.

