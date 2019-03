O moldoveancă a cucerit antrenorii de la „Vocea Franţei“: „Am văzut o adevărată divă în faţa mea“ VIDEO

La finalul momentului, tânăra s-a prezentat şi a declarat că iubeşte Franţa, dar este originară din Moldova: „Sunt Coco şi vin din Moldova. Iubesc Franţa şi limba franceza“.

Cei patru membri ai juriului de la „Vocea Franţei“, Mika, Soprano, Jenifer şi Julien Clerc, i-au lăudat vocea, dar şi atitudinea jovială şi personalitatea „de divă“.

Primii care s-au întors au fost Julien şi Soprano, iar Mika şi Julien Clerc au păstrat suspansul şi au apăsat butonul în ultimele secunde ale prestaţiei concurentei din Moldova.

Corina Cuniuc a flirtat tot timpul cu membrii juriului, ceea ce i-a amuzat teribil pe antrenori.

„Am simţit un accent. De unde vii, Coco? Poate din Italia?“, a întrebat Mika.

„Vin de unde vreţi voi… sunt puţin obraznică“, a răspuns jovială concurenta, care a desluşit în cele din urmă misterul şi a mărturisit că vine din Moldova.

„Eşti foarte amuzantă, Coco“, i-a răspuns Mika.

„Ai o voce mare şi o personalitate puternică. Apreciez că eşti plină de viaţă, foarte sociabilă şi ai o energie debordantă“, i-a spus Jenifer.

„E toată pentru voi, v-o dăruiesc“, a replicat concurenta.

„Îmi trece un film prin faţa ochilor acum: vine această fată plină de energie, de personalitate, despre care n-ai spune că va câştiga, dar face tot felul de giumbuşlucuri pe scenă, ajunge în finală şi, iată, câştigă concursul“, a continuat amuzat Mika.

„Eşti un fel de erou indecis. Eşti elegantă, frumoasă, un pic cu tupeu“, a adăugat antrenorul.

„Secretul meu este zâmbetul. Trebuie să zâmbeşti mereu, în fiecare zi“, a mărturisit Corina.

Toţi cei patru antrenori s-au întrecut în laude, încercând o să o convingă să meargă în echipele lor.

„La început, am crezut că ai trac, dar apoi, când ai cântat cu acea voce suavă, am înţeles că asta face parte din personalitatea ta. Şi apoi am fost uimit de vocea ta şi de notele înalte. Şi nu înţelegeam de ce nu se întoarce Mika. Apoi, când am apăsat butonul şi m-am întors, am văzut o adevărată divă cu personalitate în faţa mea. Am înţeles apoi că este obligatoriu să faci parte din echipa mea“, a spus Soprano.

„Te-ai pregătit bine pentru acest concurs. Ai interpretat această piesă într-o manieră absolut personală şi asta mi-a plăcut, pentru că este într-adevăr o piesă mare. Eşti drăguţă, ai personalitate, puţin maliţioasă şi sunt convins că ne vom amuza în continuare, pe oricine ai alege drept antrenorul tău. Abia aşteptăm să te revedem pe scenă. Bine ai venit la «Vocea Franţei»“, a spus Julien Clerc.

„Cred că eşti genială, eşti un adevărat personaj, te ador“, i-a spus şi Julien.

În final, Coco a ales să meargă în echipa lui Mika.

Corina Cuniuc este din Chişinău, dar s-a stabilit la Paris de câţiva ani, unde a făcut o şcoală de comedie muzicală. În 2016 a participat şi la „Vocea României“, unde s-a remarcat tot prin atitudinea de „divă“, dar şi prin faptul că a fost şi prima concurentă care a refuzat şansa de a merge mai departe în concurs. Tânăra a reuşit şi la show-ul de la Pro TV să întoarcă toate scaunele şi a ales să facă parte din echipa lui Marius Moga, spre liniştea lui Chirilă, care a mărturisit ulterior că l-a enervat foarte tare, catalogând-o falsă şi răsfăţată. „La ea, sindromul de divă e deja instaurat“, a mai afirmat Chirilă. Corina a ajuns până în etapa confruntărilor, unde s-a duelat cu Ioana Ignat, în faţa căreia a pierdut. În momentul în care aceasta ar fi trebuit să încerce să-i convingă pe ceilalţi membri ai juriului că merită o nouă şansă, tânăra a anunţat că preferă să se retragă din show: „Eu sunt o norocoasă pentru că l-am cunoscut pe Marius, e o persoană extraordinară, chiar dacă Loredana, Smiley sau Tudor mi-ar oferi şansa de a merge mai departe nu aş accepta. Vă mulţumesc din suflet, Marius rămâne antrenorul pe care mi l-am dorit şi l-am avut. Până aici a fost «Vocea României» pentru mine, eu ies învingătoare în felul meu.“ În 2010 şi în 2011, Corina Coniuc a participat şi Selecţia Naţională Eurovision România.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: