O lecţie impresionantă la „Românii au talent“. O copilă a ales să-i fie amputat piciorul pentru a-şi putea urma pasiunea. Mama ei: „Am avut multe divergenţe“

La 15 ani, Emma Neagu, născută în Toronto, Canada, are o poveste de viaţă impresionantă. Dedicată gimnasticii de la vârsta de trei ani şi jumătate, aceasta a reuşit să facă performanţă în acest domeniu şi continuă să facă, în ciuda faptului că a ales să-i fie amputat piciorul, tocmai pentru a putea să-şi urmeze pasiunea.

În urmă cu doi ani, Emma a fost diagnosticată cu cancer osos, iar mama copilei a povestit că, deşi medicii i-au spus că îi pot salva piciorul, ea a ales să-l amputeze pentru a putea dansa în continuare.

„Am plâns împreună de nenumărate ori şi sunt şi acum astfel de momente. Când i-au spus că îi pot salva piciorul, ea a ales să-l amputeze, pentru că i-au spus că dacă îşi va salva piciorul va fi doar pentru partea estetică, va avea un metal în picior şi va termina cu gimnastica şi cu dansul, dar dacă îşi va amputa piciorul, cu multă muncă şi determinare, va putea să facă ce făcea şi înainte. Am avut multe divergenţe. «Tu ai înnebunit? Să-i laşi să-ţi taie piciorul când poate fi salvat?»“, a povestit mama fetei.

„Eu cred că am făcut alegerea bună, pentru că voiam să fac gimnastică şi dans“, a declarat Emma.

„Mult timp m-am întrebat de ce eu, de ce eu, dar nu ajută să întrebi aşa ceva şi lupţi în continuare, că nu ai ce să faci. Eu zic că gimnastica mi-a dat puterea, nu ştiu dacă neapărat mi-a salvat viaţa, dar mi-a dat puterea să trec peste chestia asta“, a adăugat copila.

Prezentatorii show-ului, Smiley şi Pavel Bartoş, membrii juriului, dar şi cei din public au avut lacrimi în ochi, mai ales că Emma a mărturisit discret că încă nu este complet vindecată: „Eu mă simt bine, eu dansez, rezultatele arată altceva totuşi, dar eu mă simt bine şi fac tot ce vreau“.

Mama ei a lămurit: „La ultima radiografie a mai apărut ceva. Ea a avut şi două operaţii la plămâni, au fost metastazaţi“.

„Cred că am înţeles exact de ce ai făcut tot efortul ăsta şi, într-adevăr, merită. Ai venit să demonstrezi tuturor că obstacolele în viaţă sunt făcute doar pentru a fi depăşite. Eu am avut norocul să înţeleg asta acum mult timp, de la bunul meu prieten Edi Novac, fost mare campion de patinaj viteză al României, care la un moment dat a avut neşansa să rămână fără un picior în urma unui accident. Şi în loc să pice psihic nu a făcut nimic altceva decât să se ambiţioneze şi mai tare şi s-a apucat de un alt sport, în care România nu are niciun fel de tradiţie, respectiv ciclism pe velodrom. Nu numai că a devenit foarte bun, a devenit cel mai bun din lume, a devenit primul campion paralimpic al României. Deci, pot să te asigur din surse foarte apropiate sufletului meu că în continuare viaţa e frumoasă şi că se pot face performanţe indiferent de ce se întâmplă“, i-a spus Andi Moisescu concurentei.

Florin Călinescu a fost extrem de emoţionat: „Să văd un copil în faţa mea cu astfel de atitudine mi se pare dincolo de orice închipuire. E ceva groaznic să spui că boala e acolo şi că nu se ştie. Acest copil are o demnitate extraordinară. Dumnezeu, dacă e să ne luăm după El, are uneori nişte socoteli greu de înţeles“.

„Este admirabil mesajul pe care îl transmiţi, sunt atâţia oameni care se uită la televizor şi care poate se află în situaţii similare şi nu ştiu cum să ridice capul, să rămână întregi, să se bucure de viaţă, iar tu le dai cel mai frumos exemplu. Te admir şi te iubesc pentru asta“, a adăugat Andra.

Mihai Petre a aplaudat-o în picioare şi i-a mulţumit: „Eşti un adevărat exemplu, sunt fascinat de zâmbetul tău şi de cât de pozitivă eşti“.

