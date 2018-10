O italiancă în vârstă de 15 ani a cucerit juriul „X Factor“: Eşti ca o zeiţă. Mi-ai adus aminte de voci mari VIDEO

Bianca Moccia, în vârstă de 15 ani, din Italia, a urcat luni seara pe scena show-ului „X Factor“ de la Antena 1.

Adolescenta, care a declarat că vrea să ajungă celebră pe plan internaţional, a lansat chiar şi un album în ţara natală, iar acum vrea să cucerească publicul din România:

„Este visul meu să reuşesc să mă fac cunoscută pe plan internaţional. Până acum am participat la Sanremo pentru copii, în Italia. Acolo să spunem că a fost un succes, pentru că după concurs am avut foarte multe evenimente în Italia. Am ajuns până în semifinale şi a fost o experienţă fantastică“, a mărturisit Bianca.

„Primul meu album are cinci piese şi este un pic din muzica mea, din modul meu de a fi. Sper să facă şi să îl fac cunoscut şi în afara Italiei“, a adăugat concurenta.

Bianca Moccia a interpretat piesa „I Surrender“ din repertoriul artistei Celine Dion şi i-a impresionat pe cei patru membri ai juriului cu vocea ei puternică.

„Eşti foarte frumoasă şi ai o voce extraordinară. Foarte matură pentru vârsta ta. Nu ştiu de unde ai această ştiinţă de a cânta la doar 15 ani. Bravo! Bine ai venit la noi!“, a declarat Ştefan Bănică.

„Mie mi-ai adus aminte, din punct de vedere vocal, de Sarah Connor şi de alte voci mari. Eu abia aştept să te văd în Bootcamp şi să vedem ce poţi şi ce o să ne arăţi mai mult decât atât, mai fain, mai mare, mai grandios“, a zis Carla’s Dreams.

„Pe lângă tot acest talent şi această voce imensă şi această atitudine foarte sigură, eşti şi foarte frumoasă. Eşti ca o zeiţă“, a spus şi Delia.

Cei patru membri ai juriului i-au acordat patru de „Da“ concurentei din Italia.