Nume noi în distribuţia viitorului serial de la Antena 1, „Sacrificiul“

Damian Drăghici îşi va face debutul ca actor din toamnă, în noua producţie a Ruxandrei Ion, „Sacrificiul“, care va fi difuzată la Antena 1.

Pe lângă Rapha, personajul pe care îl va interpreta, Damian Drăghici se va ocupa şi de o parte din muzica de pe coloana sonoră a serialului.

„Îmi face mare plăcere să joc în acest serial. Este prima oară pentru mine când am un rol, nu am mai jucat până acum, dar repet, îmi face plăcere şi mă simt onorat. Cred că serialul va avea mare succes şi tot ce vă pot spune despre Rapha, personajul meu, este că se aseamănă puţin cu Damian din viaţa de zi cu zi“, a declarat artistul.

De asemenea, din distribuţia noului serial de la Antena 1 va face parte şi unul dintre cei mai cunoscuţi actori ai României: Mihai Gruia Sandu.

„M-a sunat Ruxandra, cu care mă cunosc din 1983 şi care, de altfel, îmi este o bună prietenă. Am primit cu bucurie propunerea de a juca în serialul Sacrificiul, pentru că lucrez alături de oameni de mare calitate, majoritatea prieteni cu mine. Mediul în care lucrăm este mai mult decât o echipă! Suntem o gaşcă! Personajul căruia îi dau viaţă este un tip care îşi neagă identitatea şi pentru că vrea să urce pe scara socială impune o anumită conduită întregii familii. Este un afacerist, nu întotdeauna foarte cinstit, haios, familist, rămâne însă de văzut cum îl voi contura de-a lungul acţiunii. Deşi la baza poveştii avem parte de dramă, invit telespectatorii să descopere elementul comic, care cu siguranţă nu va lipsi“, a explicat actorul.

În „Sacrificiul“ vor mai apărea şi actorii Claudiu Istodor şi Cristi Iacob, dar şi Oana Zăvoranu, Dorian Popa şi Gabi Ciocan.

„Am primit propunerea de a juca în serialul «Sacrificiul» cu mare interes. Am stat şi m-am gândit dacă sunt în stare să fac asta, am pus în cumpănă faptul că eram într-o perioadă destul de încărcată, având o premieră foarte grea la teatru, dar care a trecut cu bine. În ceea ce priveşte personajul căruia îi voi da viaţă, este vorba de un inginer care s-a îmbogăţit prin diverse mijloace pe care le veţi descoperi pe parcurs, e un bărbat care are o familie şi o a doua secretă. De la asta i se trag anumite nenorociri, lucru care nu poate fi decât ceva interesant şi palpitant pentru poveste“, spune Claudiu Istodor despre personajul pe care îl va juca.

„Orice propunere pe care o primesc mă bucură, e firesc, pentru că este vorba despre meseria mea şi mai ales fiind vorba despre un rol de lungă durată. Pe de altă parte, bucuria vine din faptul că lucrez cu nişte oameni absolut superbi pe care îi admir şi îi iubesc. În general, la proiectele de anvergură mai mare, personajele se descoperă şi pe parcurs şi au o doză de mister, fac însă tot ce pot ca să iasă cât mai bine, cât mai credibil şi să rămână întipărit în mintea oamenilor. Îi dau viaţă unui general în rezervă, lucru curios pentru mine, întrucât este un rol matur, eu fiind obişnuit să joc puşti năbădăioşi, golani ori mafioţi. Mă provoacă acest personaj, pentru că este unul rigid care are şi o doză de comic, dar acel comic ia viaţă din situaţiile cu care el se confruntă. Un alt aspect care mă provoacă este faptul că eu de fel sunt un tip mai expansiv, iar acum trebuie să mă ţin în frâu şi să dozez lucrurile ca să nu par isteric, deşi este un general nervos“, a povestit Cristi Iacob.

