Noutăţi pe Netflix în ianuarie. La ce te poţi uita în prima lună a anului

Sequel-urile şi trilogiile vor avea succes şi în noul an, inclusiv „I Know What You Did Last Summer” şi „I Still Know What You Did Last Summer” împreună cu „Teenage Mutant Ninja Turtles”, „Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze” şi „Teenage Mutant Ninja Turtles III”.

În ceea ce priveşte noile producţii se numără: drama pentru adolescenţi „Rebelde” are premiera pe 5 ianuarie, serialul de realitate TikTok „Hype House” va apărea pe 7 ianuarie şi sezonul 3 din „Too Hot to Handle” este disponibil din 19 ianuarie.

„Rebelde” este o nouă versiune a celebrei telenovele pentru tineri adulţi, ce are loc la Elite Way School, denumită acum „EWS”, şcoala internaţională cu internat în cadrul căreia a luat naştere legendara trupă RBD.

„Munich - The Edge of War” este un film bazat pe bestsellerul internaţional cu acelaşi nume de Robert Harris, unde, în toamna anului 1938, un funcţionar britanic şi un diplomat german se intersectează la Munchen şi conspiră pentru a preveni războiul în Europa. Adolf Hitler se pregăteşte să invadeze Cehoslovacia, iar guvernul lui Neville Chamberlain încearcă disperat să găsească o soluţie paşnică. Presiunile cresc, iar Hugh Legat, un funcţionar britanic, şi Paul von Hartmann, un diplomat german, se întâlnesc la München, la Conferinţa de urgenţă. Odată negocierile începute, cei doi prieteni se trezesc în mijlocul unui cerc vicios de subterfugii politice şi pericole cât se poate de reale.

Filmul este regizat de Christian Schwochow, adaptat de Ben Power, cu George MacKay, Jannis Niewöhner, Jeremy Irons.

„Ozark: Sezonul 4 Partea 1” este un nou capitol din drama captivantă cu acţiunea plasată în prezent, care urmăreşte călătoria familiei Byrde de la viaţa obişnuită din suburbiile oraşului Chicago la activitatea infracţională periculoasă din munţii Ozark din statul Missouri. Serialul explorează teme precum capitalismul, dinamica legăturilor de familie şi supravieţuirea, totul din perspectiva unor americani (deloc) obişnuiţi.

În distribuţie: Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir, CC Castillo, Katrina Lenk, Bruce Davison, Ali Stroker, Veronica Falcón.

Seriale Netflix

Sezon nou din „The Hook Up Plan” din 1 ianuarie - Elsa, Charlotte şi Milou îşi văd prietenia zdruncinată de o iubire secretă şi se confruntă fiecare cu provocări năucitoare şi decizii de viaţă importante.

„The Club: Partea 2” din 5 ianuarie - Sursa vinovăţiei Matildei iese la lumină atunci când revine un personaj din trecutul ei. Raşel şi İsmet ajung în impas. Violenţa mocneşte în Istanbul.

„Undercover: Sezonul 3” din 10 ianuarie - Sperând să îşi schimbe viaţa, Bob acceptă o misiune periculoasă sub acoperire pentru a descoperi un turnător din poliţie, dar se va reîntâlni cu Ferry Bouman.

„The Journalist” din 13 ianuarie - În acest serial bazat pe blockbusterul cu acelaşi nume, o jurnalistă cunoscută pentru nonconformism în lumea ştirilor urmăreşte adevărul cu orice preţ.

„After Life: Sezonul 3 din 14 ianuarie - Deşi Tony nu mai are aceeaşi atitudine agresivă şi ursuză faţă de viaţă, se luptă în continuare să umple golul lăsat în urmă de pierderea soţiei.

„Archive 81” din 14 ianuarie - Un arhivist angajat să restaureze o colecţie de casete reconstruieşte munca unei producătoare de film şi investigaţia acesteia privind un cult periculos.

„The House” din 14 ianuarie - Această antologie de comedie neagră excentrică este regizată de talente de top în animaţia stop-cadru independentă.

„El Magistral” din 19 ianuarie - Serialul de acţiune revine cu un al patrulea sezon.

„Too Hot to Handle” din 19 ianuarie - Pe o coastă paradisiacă, tineri se întâlnesc. Problema e că trebuie să se abţină de la sex dacă vor să câştige premiul de 100.000 de dolari.

„Snowpiercer” din 25 ianuarie, episoade săptămânal - Şase luni mai târziu, Layton îşi continuă căutările în speranţa că va găsi un loc propice traiului, iar Wilford, alimentat de furie şi răzbunare, este pe urmele lui.

„Chosen” din 27 ianuarie - Lumea unei adolescente este dată peste cap atunci când aceasta descoperă ce ascunde cu adevărat orăşelul său liniştit din Danemarca.

„Framed” A Sicilian Murder Mystery” din 27 ianuarie - Doi tehnicieni TV ghinionişti se trezesc la locul unei crime. Fiecare măsură pe care o iau pentru a nu deveni suspecţi le aduce probleme şi mai mari.

„Feria: The Darkest Light” din 28 ianuarie - La jumătatea anilor ’90, în Andaluzia, două surori caută adevărul atunci când părinţii lor dispăruţi sunt acuzaţi de uciderea a 23 de persoane într-un ritual ocult.

„Getting Curious With Jonathan Van Ness” din 28 ianuarie - Un nou serial de la Jonathan Van Ness, inspirat de podcastul lui de succes şi de turneul de stand-up.

„In From the Cold” din 28 ianuarie - O femeie trebuie să aleagă între a-şi pune familia în pericol şi a-şi relua trecutul de spion rus cu abilităţi speciale obţinute prin bioinginerie.

„The Woman In The House Across The Street From The Girl In The Window” din 28 ianuarie - Viaţa unei artiste cu inima frântă este dată peste cap când devine martora unei crime.

Filme Netflix

„Four to Dinner” din 5 ianuarie - Această comedie romantică pune la îndoială ideea de suflete-pereche urmărind în poveşti paralele patru prieteni singuri care formează cupluri în diferite combinaţii.

„The Wasteland” din 6 ianuarie - Viaţa liniştită a unei familii izolate de societate este dată peste cap de o creatură înfricoşătoare.

„Mother/ Android” din 7 ianuarie - Într-o lume postapocaliptică zdruncinată de o revoltă violentă a androizilor, o tânără însărcinată şi iubitul ei caută cu disperare un loc sigur.

„Dear Mother” din 11 ianuarie - Când inima lui Jean-Louis încetează să bată, acesta trebuie să-şi înfrunte problemele oedipiene şi să-i pună mamei lui o întrebare imposibilă sau să moară în trei zile.

„This is not a comedy” din 14 ianuarie - Aflat la o răscruce de drumuri în viaţa sa, un comedian primeşte o ofertă bizară de la cel mai bun prieten al lui.

„The Royal Treatment” din 20 ianuarie - Izzy, o coafeză din New York, are şansa de a lucra la nunta unui Făt-Frumos.

„My Father Violin” din 21 ianuarie - După o pierdere devastatoare, o tânără încearcă să se apropie de un unchi îndepărtat, care îi împărtăşeşte pasiunea pentru muzică.

„Home Team” din 28 ianuarie - Suspendat din NFL, antrenorul Sean Payton îşi găseşte izbăvire antrenând echipa de fotbal a fiului său dintr-un mic orăşel din Texas. Bazat pe o poveste adevărată.

Documentare Netflix

„The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman” din 18 ianuarie - În acest serial documentar, un escroc nemilos se dă drept spion britanic care manipulează şi fură victimele şi pe familiile lor.

„Heavenly Bites: Mexico” din 19 ianuarie - Un poem vizual despre ingeniozitatea culinară mexicană şi aromele bizare şi savuroase care fac să merite durerile de stomac.

„Midnight Asia: Eat. Dance. Dream” din 20 ianuarie - Un periplu la ceas de seară prin şase oraşe asiatice emblematice şi gastronomia, arta, cluburile şi subculturile care le diferenţiază.

„Neymar: The Perfect Chaos” din 25 ianuarie - Iubit de o lume întreagă şi criticat de mulţi, Neymar vorbeşte despre suişurile şi coborâşurile din viaţa personală şi fabuloasa lui carieră fotbalistică.

Netflix pentru copii şi familie

„Action Pack” din 4 ianuarie - Curajoşii copii de la Academia micilor eroi colaborează cu suflet, inteligenţă şi superputeri pentru a înfrunta răufăcătorii şi a scoate la iveală latura lor bună.

„Riverdance: The Animated Adventure” din 14 ianuarie - După o mare pierdere, Keegan şi prietena lui, Moya, învaţă să înfrunte pericolul şi disperarea în paşi de dans, alături de o turmă de căprioare fantastice.

„Ada Twist, Scientist: Sezonul 2” din 25 ianuarie - În acest sezon, Ada şi prietenii ei pasionaţi de ştiinţă caută răspunsuri în lung şi-n lat, de la stele până la Pământ!

Anime Netflix

„Dota: Dragon's Blood: Book 2” din 18 ianuarie - Revoltele se ţine lanţ, ordinea se destramă, iar toţi eroii trebuie să răspundă chemării la luptă contra forţelor care vor să arunce lumea în întunericul cel mai negru.

Titluri licenţiate: Din 1 ianuarie: „After Earth”, „Masha and the Bear: Sezonul 1”, „Mission: Impossible - Fallout”, „Pup-o, mă! 2: Mireasa nebună”, „Taxi Driver”, „The Covenant”, „The Ninth Gate”, „War of the Worlds”.

Din 28 ianuarie: „Charlie's Angels”

Din 31 ianuarie: „Câmp de maci”, „Star Trek Beyond”.