Noi detalii despre ultimul sezon Game of Thrones, dezvăluite de interpreta Sansei: „Va fi cel mai sângeros şi cu cele mai multe morţi“ FOTO

Mai sunt 10 luni până la premiera celui de-al optulea şi ultim sezon din „Game of Thrones/Urzeala tronurilor“, însă filmările s-au încheiat, ceea ce înseamnă că actorii ştiu exact cum se va sfârşi povestea. Cele mai noi detalii (deşi nu sunt lucruri la care fanii nu s-ar aştepta) au fost oferite de una dintre protagoniste.

Într-un interviu pentru Gold Derby, Sophie Turner a declarat: „Este vorba despre «Game of Thrones», aşa că va fi mai sângeros, cu mai multe morţi şi cu mai multă tortură emoţională decât în ceilalţi ani. Pot să vă mai spun că în mod cert se creează alianţe pentru a lupta împotriva răului iminent. Există însă şi o mulţime de tensiuni între aceste mici grupuleţe, care se luptă pentru ceea ce cred că este corect.“

În ceea ce priveşte personajul ei, Sansa Stark, actriţa a precizat că şi-a îmbrăţişat latura de luptătoare: „Întotdeauna mi s-a părut că Sansa are şi o parte războinică, detaliu pe care cred că alţi oameni nu l-au văzut cu adevărat. Mereu am avut senzaţia că ea învaţă, se adaptează şi la un moment dat va scoate la iveală acea latură. Şi iată că am avut dreptate, a devenit o războinică. M-am simţit satisfăcută în momentul în care s-a întâmplat şi chiar sunt fericită cu punctul şi modul în care povestea ei s-a încheiat.“

Sophie Turner, care a fost nevoită să-şi vopsească părul roşcat pentru rolul din serial, şi-a schimbat radical look-ul după terminarea filmărilor, fiind acum blondă. Fanii au remarcat imediat faptul că seamănă cu un alt personaj din „Game of Thrones“, Daenerys Targaryen, portretizată de actriţa britanică Emilia Clarke.

Morţile mai multor personaje centrale în ultimul sezon „Game of Thrones“ au fost confirmate şi de directorii executivi HBO. Potrivit „Variety“, directorul de programe al televiziunii, Casey Bloys, a declarat că a fost prezentă la întâlnirea cu toată echipa serialului în care s-a citit scenariul ultimului episod, iar după ce au fost citite ultimele cuvinte, toţi membrii echipei s-au ridicat în picioare, i-au aplaudat şi i-au ovaţionat timp de 15 minute pe creatorii serialului, David Benioff şi D.B. Weiss.