Netflix România, trimitere subtilă la referendum: „Este alegerea ta cu cine vrei să o faci“ FOTO

O postare de pe pagina Netflix România, care face trimitere la referendumul de schimbare a Constituţiei privind familia tradiţională, a devenit virală.

Astfel, Netflix România se poziţionează împotriva referendumului, ce va avea loc în zilele de 6 şi 7 octombrie, printr-un colaj de trei fotografii care înfăţişează personaje din serialele disponibile pe platformă.

„Binging. Este alegerea ta cu cine vrei să o faci“, este mesajul care însoţeşte postarea.

În prima fotografie îi regăsim pe actorii Jessica Barden şi Alex Lawther, care interpretează personajele principale din serialul „The End of The Fucking World“, Alyssa şi James. În a doua fotografie sunt înfăţişate personajele gay Alex Vause şi Piper Chapman din serialul „Orange is The New Black“, iar în a treia regăsim două personaje masculine din serialul „Stranger Things“.

Astfel, Netflix România subliniază ideea că nu contează cu cine împarţi contul de Netflix pentru a face „binging“ (n.r. - a urmări seriale), experienţa vizionării fiind aceeaşi.

Postarea Netflix România aminteşte de mesajul recent publicat de pagina de Facebook Coca-Cola, „Noi nu vedem nicio diferenţă #samefeeling“, alături de o imagine în care şase sticle de răcoritoare sunt aşezate două câte două, sugerând ideea de cuplu.

Primele două sunt inscripţionate „Coca“ şi „Cola“, următoarele două având aceleaşi nume, respectiv „Coca“ şi „Coca“ şi „Cola“ şi „Cola“.

Platforma Netflix este celebră pentru stilul degajat, glumeţ şi ironic pe care îl adoptă pentru a-şi promova produsele şi pentru a atrage un public cât mai numeros. De fapt, nu este pentru prima dată când Netflix răspunde cu ironie la diverse evenimente de pe scena politică, iar premierul României, Viorica Dăncilă, a fost de mai multe ori luată în vizor.

În aprilie, Netflix a invitat-o pe Viorica Dăncilă în „Lumea Răsturnată“ publicând o imagine din celebrul serial „Stranger Things“, însă în loc de numărul 11 tatuat pe braţul personajului Eleven apărea 20-20. Era o aluzie la şedinţa de guvern în care Dăncilă a citit „douăzeci douăzeci“, referindu-se la anul 2020.

O altă gafă antologică a premierului a fost taxată de Netflix România pe 18 mai, când pe Facebook a apărut următoarea postare: „Orice om îi place să se uite şi el la un serial pe Netflix.“ Era o trimitere la momentul în care, întrebată de jurnalişti dacă se teme de o eventuală plângere penală, Viorica Dăncilă a replicat: „Orice om îi este frică de o plângere penală.“

Totuşi, Netflix România a pierdut şi un abonat din cauza acestor glumiţe: pe realizatorul Antenei 3, Mircea Badea.