Netflix şi producătoarea Shonda Rhimes îşi unesc forţele: care sunt poveştile celor opt seriale aflate deja în lucru

Celebră pentru seriale de succes precum „Grey’s Antomy“ şi „Scandal“, Shonda Rhimes face echipă cu Netflix, cea mai mare platformă de video on demand.







Netflix şi Shondaland, companie deţinută de producătoare, au anunţat primele proiecte care vor fi dezvoltate de Shonda Rhimes şi Betsy Beers împreună cu echipa lor şi care vor avea premiera pe Netflix, pentru membrii din întreaga lume.





Proiectele viitoare includ următoarele titluri (toate se află în lucru):





Un serial creat de Shonda Rhimes

Noul proiect este bazat pe un articol din New York Magazine - How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, care este scris de Jessica Pressler. Manhattan îşi face o prietenă ca nimeni alta. Dar este ea o adevărată expresie a visului american sau este o simplă impostoare?







Un proiect Bridgerton

Bazat pe seria scrisă de Julia Quinn, proiectul aduce în prim-plan poveşti din înalta societate a Londrei din secolul XIX, văzute prin ochii celor din cunoscuta familie Bridgerton.



*Chris Van Dusen, producătorul serialului „Scandal“, va adapta şi produce serialul.







„The Warmth of Other Suns“

Bazat pe cartea cu acelaşi nume, scrisă de Isabel Wilkerson (câştigătoare a premului Pulitzer), serialul urmăreşte migraţia de zeci de ani a afro-americanilor care părăsesc Jim Crow South în căutarea unei vieţi mai bune, între anii 1916 şi 1970.



*Anna Deavere Smith - câştigătoarea medaliei National Humanities, a premiului MacArthur Genius Grant şi dubla câştigătoare a premiului Drama Desk - va fi producătorul executiv.



„Pico & Sepulveda“

Cu acţiunea stabilită în 1840, în Mexic, serialul urmăreşte finalul unei ere idilice, când forţele armate americane încearcă să îşi revendice zona.

*Scriitoarea Janet Leahy, câştigătoare a premiului Emmy, va fi producătorul executiv.



„Reset: My Fight for Inclusion and Lasting Change“

Netflix şi Shondaland au achiziţionat drepturile de imagine pentru memoriile lui Ellen Pao, în care autoarea povesteşte despre viaţă şi carieră, dar şi despre procesul pe care l-a intentat fostului ei angajator, eveniment care a fost intens mediatizat şi care a condus la mişcarea Time’s Up.

„The Residence“

Netflix şi Shondaland au câştigat drepturile de imagine pentru renumita carte de non-ficţiune scrisă de Kate Andersen Brower - „The Residence: Inside the Private World of the White House“. Cartea oferă informaţii reale din interiorul Casei Albe şi prezintă viaţa rezidenţilor într-una dintre cele mai renumite case din istorie.

„Sunshine Scouts“

În acest serial de comedie cu umor negru, nişte adolescente aflate într-o tabară sunt nevoite să îşi testeze abilităţile de supravieţuire, după ce scapă de un dezastru apocaliptic.

*Scriitoarea şi actriţa Jill Alexander (Co-EP) va crea acest serial.

„Hot Chocolate Nutcracker“

Acest documentar este despre culisele spectacolului de balet realizat de Debbie Allen Dance Academy, o reinterpretare a Spărgătorului de Nuci, care aduce povestea clasică în era contemporană, cu ajutorul unei distribuţii inclusive şi de toate vârstele.

*Oliver Bokelberg (DP/Director Scandal) va fi directorul de imagine şi producătorul documentarului.