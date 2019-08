Netflix pregăteşte un serial inspirat din campania prezidenţială din 2016 a lui Hillary Clinton

Seria, care va fi produsă de Netflix, se bazează pe un capitol al cărţii „Chasing Hillary“, o lucrare scrisă de Amy Chozick, care a urmărit campania pentru alegerile prezidenţialele Americii din 2016 în calitate de reporter pentru New York Times, scrie BBC

Sub denumirea „Girls on the Bus“, serialul va avea în prim plan patru femei, jurnaliste, care urmăresc campaniile prezidenţiale. „Este cel mai uimitor lucru care mi s-a întâmplat vreodată“, a mărturisit autoarea Chozick.

Netflix a câştigat drepturile asupra cărţii jurnalistei după o luptă aprigă în ceea ce priveşte oferta făcută. Compania a declarat că va „urmări fiecare mişcare din timpul paradelor candidaţilor la preşedinţie, va identifica prietenia creată, dragostea, dar şi scandalul care ar putea înlătura nu doar preşedinţia, cât şi întreaga democraţie“.

Cartea „Chasing Hillary“ a fost descrisă de New York Magazine drept „un fel de Bridget Jones's Diary“.





Alături de Julie Plec, producătorul executiv al serialului „The Vampire Diaries“, Chozick va scrie şi fi producător executiv pentru seria „Girls on the Bus“. Numele serialului este o reinterpretare a „The Boys on the Bus“, o carte din 1972 despre echipa de presă masculină care a urmărit alegerile prezidenţiale din 1972 din SUA.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: