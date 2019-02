Negocierile s-au încheiat: canalele Pro Tv rămân în grila Telekom şi NextGen

„Telekom Romania anunţă că Telekom şi NextGen vor continua să difuzeze canalele Pro TV, începând cu 1 martie. În cadrul discuţiilor, Telekom Romania a explorat toate opţiunile de a pastra canalele TV în grilă,” sună mesajul companiei, care vine cu mai puţin de două ore înainte de expirarea contractului de retransmisie dintre Telekom şi Pro TV, potrivit Paginademedia.ro.





Anunţul vine în contextul în care la 22 februarie postul anunţa că pe 28 februarie expiră contractul de retransmisie cu Telekom şi că de la 1 martie ar putea ieşi din grila Telekom şi NextGen.





„Vă informăm că în data de 28 februarie contractele de retransmisie ale PRO TV cu Telekom Romania Communications S.A. şi NextGen Communications SRL vor expira. În pofida ofertelor PRO TV, Telekom şi NextGen nu au agreat un nou contract. Toate celelalte reţele vor continua să difuzeze canalele PRO TV. PRO TV oferă în continuare canalele sale către Telekom şi NextGen şi depune toate eforturile astfel încât abonaţii acestora să poată urmări noile sezoane ale emisiunilor sale precum Românii au Talent, dar şi lansările producţiilor VLAD şi Cântă acum cu mine,” suna informarea postului de televiziune.





„Suntem surprinşi de anunţul făcut de Pro Tv. Discuţiile cu grupul media sunt în derulare şi negocierile cu acesta sunt purtate in beneficiul clienţilor noştri, in condiţiile in care Pro TV vizează o creştere semnificativă a pretului”, declarau reprezentanţii Telekom într-un punct de vedere transmis pentru Paginademedia.ro.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: