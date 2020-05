Nadine revine la TVR cu un nou sezon de interviuri: când începe şi cine sunt primii invitaţi

Deja obişnuită şi acomodată cu utilizarea platformelor de conferinţe online, din 4 mai, Nadine dă startul noului sezon al emisiunii care îi poartă numele.

De luni până vineri, ora 18.55, la TVR 1, Nadine îi primeşte pe telespectatori la ea acasă, de unde reia dialogurile cu invitaţi speciali.

„Deşi este o perioadă cu multe restricţii, am făcut efortul de a vedea jumătatea plină a paharului. Iar când am ajuns la concluzia că putem să dăm drumul încă unui sezon al emisiunii «Nadine», am fost în al nouălea cer de fericire! Deschidem sezonul cu invitaţi tare dragi mie: Cătălin Măruţă, Ada Solomon, Pavel Bartoş, pe care îi provocăm să ne spună Cum să ne facem rost de... fericire. Vă aştept alături de noi să aflaţi lucruri deştepte, practice şi interesante!”, spune Nadine.

Cum să ne facem rost de fericire? – tema primei săptămâni la „Nadine“

Şi în noul sezon al emisiunii „Nadine“, telespectatorii se vor bucura de întâlniri cu personalităţi/vedete cu care se identifică şi din ale căror poveşti de viaţă pot găsi idei, soluţii pentru situaţii sau probleme cu care se confruntă.





Câte unul în fiecare ediţie, în atmosfera caldă creată de Nadine, invitaţii împărtăşesc din poveştile lor de viaţă şi din experienţa acumulată în raport cu tema ediţiei.





În fiecare luni, Nadine lansează o temă inspiraţională, care porneşte de la întrebarea „Cum să…“. Dacă, de exemplu, în primul sezon, discuţiile au abordat teme de tipul Cum să facem faţă obstacolelor din viaţa noastră, Cum să îmbătrânim frumos, Cum să reuşim să fim noi înşine, Cum să scăpăm de ruşinile închipuite, Cum să înţelegem mediul online/social media, sezonul al doilea începe cu o temă ofertantă pentru invitaţii primei săptămâni: Cum să ne facem rost de fericire?





Vor răspunde provocării prezentatorul şi realizatorul TV Cătălin Măruţă - luni, 4 mai; producătorul de film Ada Solomon – marţi, 5 mai; actorul Pavel Bartoş – miercuri, 6 mai; autoarea şi realizatoarea unei emisiuni online, Dana Săvuică – joi, 7 mai şi profesoara de canto şi solista Ozana Barabancea – vineri, 8 mai.