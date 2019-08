Moise Guran şi Vlad Petreanu, mesaj de pe scena Europa FM: „Oriunde te uiţi vezi ineficienţă şi batjocură. Ţara noastră are probleme mari“ VIDEO

Moise Guran şi Vlad Petreanu le-au transmis un mesaj celor aflaţi pe plaja dintre Venus şi Saturn, la concertele Europa FM. Realizatorii au vorbit despre dezastrul care macină România, în contextul crimelor de la Caracal, şi au vorbit despre viitoarele alegeri din ţară, subliniind importanţa votului.

„La 30 de ani de la Revoluţie, ţara noastră are probleme mari. Oriunde te uiţi, ineficienţă şi batjocură. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să votăm (...). Împreună suntem România – asta vine şi cu responsabilitate, şi cu obligaţii; pentru că România nu a ajuns în zona acestor probleme ca fatalitate, că s-a întâmplat. România a ajuns aşa prin absenţa noastră, pentru că noi nu ne-am implicat, pentru că am întors privirea, pentru că am închis ochii, pentru că nu am protestat cand am văzut un abuz! Iar lucrurile acestea trebuie să înceteze dacă vrem să trăim si nu să supravieţuim în România“, a spus Vlad Petreanu, potrivit europafm.ro.