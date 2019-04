Miss România a fost eliminată din Ferma. Moroşanu, cel mai afectat de înfrângere: „I-am dat şi palme să-şi revină!“ VIDEO

Modelul Ioana Filimon (27 de ani) a fost învinsă de fosta prezentatoare de ştiri Geanina Ilieş (34 de ani) într-un duel cu probe de forţe, considerat de toţi concurenţii cel mai dificil duel de până acum.

Miss România 2016 a părăsit show-ul în lacrimi, supărată pe sine că nu a putut face mai mult, în ciuda încurajărilor repetate, venite mai ales din partea lui Cătălin Moroşanu, care a recurs şi la palme peste faţă pentru a o face să-şi revină. „Chiar la ultima probă, frate... mai avea doi paşi şi câştiga, atunci a cedat. Eu am făcut tot ce a ţinut de mine să o îmbărbătez. I-am dat şi palme, frate, să-şi revină!“, a spus Moro.

În plus, cei din tabăra Ioanei Filimon au fost supăraţi că ea nu a ales-o la duel pe cântăreaţa Otilia, pe care în trecut a învins-o, însă Ioana a mărturisit că s-a ataşat de aceasta şi nu ar dori să fie ea cea care o elimină.

„Cred că am arătat că sunt muncitoare şi că pot duce la bun sfârşit câteva sarcini, şi că pot câştiga şi dueluri. Am arătat tuturor că dacă o femeie a câştigat câteva concursuri de Miss nu înseamnă că e bună doar să stea pe podium şi să zâmbească. M-am bucurat de fiecare clipă, iar cel mai greu moment a fost când m-am certat cu Brigitte. Acum că am plecat parcă n-a fost totuşi chiar aşa de greu“, a declarat printre lacrimi Ioana Filimon.

