Mirela Vaida a răbufnit după ce a fost sancţionată de CNA: „Nu am degradat-o pe Vulpiţa, am educat-o. Dacă îmi daţi mie somaţie se schimbă România?“

CNA a sancţionat până acum emisiunea „Acces Direct“ cu două amenzi: una record, de 100.000 de lei şi una de 10.000 de lei pentru serialul „Vulpiţa“, care ţine pe post de câteva luni.

CNA a mai trimis recent o somaţie publică (un avertisment) pentru comentariile făcute de moderatoarea Mirela Vaida într-o ediţie a emisiunii „Acces Direct“. Ea a „prezentat persoane în ipostaze degradante“, a stabilit CNA.

Printre altele, moderatoarea a afirmat: „Apropo de coronavirus şi de reguli de igienă minimă, n-aveţi apă curentă, aveţi WC-ul în curte, vă duceţi până la fântână să scoateţi apă, dacă-i iarnă nici nu vă mai duceţi că îngheţaţi şi poate nici nu vă mai spălaţi, pastă de dinţi şi săpun nu ştiu să vă spun cât folosiţi, dar tare mi-e că... nu.“, potrivit Pagina de Media.

Astfel, Mirela Vaida a răbufnit în urma somaţiei, în emisiunea „Acces Direct“. Ea i-a atenţionat pe membrii forului „să nu abuzeze de funcţia lor“ şi a explicat că emisiunea nu este „instanţă morală“ şi că cei de la Antena 1 le-au făcut un bine cuplului de la Vaslui, oferindu-le o „educaţie“.

Comentariul Mirelei Vaida:

„CNA-ul îmi dă somaţie pentru că eu Mirela Vaida mi-am propus să spun că multă lume din mediul rural din România nu are apă şi săpun ca să se spele pentru coronavirus. Am înţeles, nu le place Vulpiţa, vor să scape de ea, dar ce să facem dacă se uită milioane de români?! Nu ştiu de când suntem noi instanţe morale. Eu vă spun doar atât: este o realitate din România. (...) Faptul că îmi daţi somaţie pentru că eu îmi permit să spun nişte realităţi din România este dreptul dumneavoastră, că trebuie să vă faceţi treaba, să vă luaţi salariile, dar mi se pare că exageraţi. Vă spun cu toată asumarea, eu, Mirela Vaida, nu «Acces Direct», nu Antena 1. Sunt revoltată pentru că este o realitate pe care vă faceţi că nu o vedeţi. Credeţi că dacă îmi daţi o somaţie se schimbă România? Nu se schimbă şi nu o să se schimbe nici de mâine încolo. Nu vor avea copiii tablete şi telefoane să facă şcoală online (...).

Când am spus că mulţi oameni nu au apă şi săpun şi că pe Veronica am învăţat-o noi să se machieze şi să se îmbrace şi că părul trebuie spălat zilnic când apari la televizor, nu am degradat-o, dragă CNA, am educat-o, cât am putut şi noi. Căci ceea ce au făcut părinţii la vremea lor, noi nu putem să facem la vârsta lor“, a spus Mirela Vaida.

Ea a continuat: „Eu vă înţeleg că nu vă place deloc, dar nici nu faceţi astfel de afirmaţii şi nu faceţi abuz de funcţia pe care o aveţi ,pentru că nu faceţi bine. Ceea ce dumneavoastră faceţi... Puteţi închide un subiect sau o emisiune, plec eu, mă dau afară, n-am nicio problemă, dar ceea ce faceţi nu schimbă realitatea din România, că oamenii la ţară n-au apă şi săpun, n-au pastă de dinţi, şi dacă vreţi vă demonstrez. Există atâtea anchete şi reportaje sociale făcute de colegi. (...) O să se termine şi Vulpiţa, că nu mai suport nici eu atâtea scandaluri, dar în orice caz, eu cred că ce s-a întâmplat în acestă emisiune cu ei doi nu a fost rău, a fost un pas pentru ei. au avut o experienţă. Eu nu încurajez astfel de comportamente şi de atitudini, dar sunt aici să fac o emisiune, asta este rolul meu aici. Rolul dumneavoastră acolo, înteleg, e să fiţi instanţă morală. Bine, fiţi dumneavoastră instanţă morală, dar lăsaţi-mă pe mine să spun realitatea din România: că mulţi copii din România mor de foame şi nu au cu ce să se spele. Mai daţi-mi o amendă, o s-o plătesc eu personal, din salariul meu pentru care muncesc să-l obţin.“