Mirela Vaida neagă zvonurile că a fost dată afară de la Antena 1 şi clarifică situaţia

Mirela Vaida, care a confirmat zilele trecute încheierea colaborării cu Antena 1 după şapte ani, a postat pe contul personal de Facebook un text prin care dezminte zvonurile potrivit cărora a fost dată afară pentru că era în negocieri cu posturi concurente.

Ea spune că nu a semnat niciun alt contract şi nici nu a negociat cu vreo televiziune concurentă, iar colaborarea şi contractul cu TVR sunt strict pentru Eurovision. Vedeta a mai menţionat şi că prezenţa ei în alte emisiuni este argumentată doar de faptul că îşi promovează piesa cu care va participa în concurs.

„Doamne fereşte! Dragilor, mă dezic total de toate articolele de scandal, gen «am fost dată afară pentru că negociam cu concurenţa», «am fost concediată», «cu ce televiziune a bătut palma Vaida» etc. Nu am fost concediată de Antena 1. În televiziune se lucrează pe proiect. Când se încheie proiectul, e gata şi contractul dacă nu există alt proiect imediat. Sunt însărcinata în şapte luni. Nu m-a dat nimeni afară. Nu am negociat cu nicio concurenţă. Contractul cu TVR este semnat fix pentru concursul Eurovision (la care Antena m-a susţinut masiv şi în 2014, cand am mai participat), iar prezenţa mea în diverse emisiuni, la Antena 1, Antena Stars, România TV, TVR, s-a făcut doar pentru promovarea piesei «Underground» cu care voi participa în semifinala de la Iaşi. Toţi concurenţii îşi promovează piesele peste tot în această perioadă“, scrie Mirela Vaida pe Facebook.

Într-o altă declaraţie, pentru Click , vedeta a clarificat şi declaraţia dată zilele trecute în care spunea că este dezamăgită şi că a avut parte şi de experienţe mai puţin plăcute la postul Intact.





„Nu am fost concediată, aşa cum s-a tot speculat în titluri de senzaţie. Contractul meu cu Antena 1 s-a încheiat exact la finalul lui 2018, după şapte ani de proiecte zilnice în direct. Coincidenţă face că ultimul format TV pe care l-am prezentat, «Totul pentru dragoste - la bine şi la greu» să nu prindă la publicul de pe acel tronson orar. Şi atunci s-a scos din grilă, ca atâtea alte emisiuni prezentate de colegi de breaslă celebri“, a explicat Mirela Vaida şi pentru Click

„Dezamăgirea mea vine din faptul că s-a experimentat mult cu mine în ultimul an - cu vreo trei formate schimbate din trei în trei luni. Şi atunci am înţeles că aşa nu se poate construi şi nici fideliza un public care are aşteptări mari. Eşecul, ca şi succesul unei emisiuni, sunt atribuite prezentatorului, mai mereu. El este «vedeta», interfaţa, punctul de legătură cu publicul. O pauză e binevenită pentru toată lumea. Eu mă pregătesc să nasc cel de-al treilea copil în doar patru ani. Lumea nu se opreşte în loc din cauza asta. Eu mă bucur că am avut parte de şapte ani magnifici în care am învăţat multe şi am cunoscut oameni magnifici. Şi pentru asta, mulţumesc Antena 1! Eşti parte din viaţă mea! Ce va fi în următorii şapte ani, doar Dumnezeu ştie“, a mai spus vedeta.

Fosta vedetă TV e solistă la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase“ şi se va întoarce, după naştere, în distribuţia musical-ului „Mamma Mia“. În plus, este semifinalistă la Eurovision România 2019 şi are evenimente unde cântă alături de bandul ei, Vaida Show.